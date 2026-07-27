Poá intensifica ações de prevenção para enfrentar o El Niño e eventos climáticos extremos

A Prefeitura de Poá realizou, na última quinta-feira (23), uma reunião da Comissão Municipal do Clima, na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para alinhar ações preventivas diante dos possíveis impactos do fenômeno El Niño e das mudanças climáticas no município. O encontro reuniu representantes da Defesa Civil e das secretarias municipais de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Obras, Serviços Urbanos, Trânsito, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Comunicação e Educação.



Durante a reunião, foram apresentados estudos que apontam para a possibilidade de aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, tempestades, ondas de calor, ventos fortes, enchentes, alagamentos, deslizamentos de encostas, quedas de árvores e impactos à infraestrutura urbana. A Defesa Civil alertou que os meses entre setembro e outubro exigem atenção especial, por antecederem o período chuvoso mais intenso, que tradicionalmente ocorre entre outubro e março.



Entre as principais deliberações estão a intensificação do monitoramento das condições meteorológicas, o fortalecimento da integração entre as secretarias, o reforço da manutenção do sistema de drenagem, a limpeza de galerias, bocas de lobo e córregos, o acompanhamento permanente das áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos, a ampliação das vistorias preventivas e o aperfeiçoamento dos protocolos de resposta da Defesa Civil.



A comissão também avançou na elaboração do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas e do Inventário Municipal de Emissões de Gases de Efeito Estufa, instrumentos que irão orientar as políticas públicas voltadas à sustentabilidade, à redução de riscos e ao fortalecimento da resiliência do município.



Plano integrado



Cada secretaria apresentou sua contribuição para o plano de prevenção. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos seguirá intensificando a limpeza e manutenção dos córregos e do sistema de drenagem. A Secretaria de Meio Ambiente dará continuidade às podas preventivas de árvores em parceria com a EDP, reduzindo riscos relacionados à rede elétrica. Já a Secretaria de Educação desenvolverá protocolos para orientar a rede municipal sobre eventos extremos e mapeará as unidades escolares localizadas em áreas de risco. A Secretaria de Saúde também participará da elaboração de planos específicos para atendimento às demandas decorrentes dos impactos climáticos.



Outro ponto discutido foi o fortalecimento da comunicação com a população. A Defesa Civil e a Secretaria de Comunicação trabalham na ampliação da divulgação de alertas, orientações preventivas e informações oficiais durante situações de emergência, garantindo maior agilidade no atendimento à população.



O prefeito Saulo Souza destacou que a integração entre todas as áreas da administração municipal é fundamental para ampliar a capacidade de resposta do município. "Estamos fortalecendo o planejamento e investindo na prevenção para proteger vidas. As mudanças climáticas exigem que o Poder Público atue de forma integrada, antecipando riscos e preparando toda a estrutura da Prefeitura para responder rapidamente aos eventos extremos. Esse trabalho conjunto reforça nosso compromisso com a segurança e a qualidade de vida da população de Poá".



A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, ressaltou que o município avança na construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à adaptação climática. "Além das ações imediatas de prevenção, estamos estruturando instrumentos importantes, como o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas e o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que orientarão as futuras decisões da administração".



O diretor da Defesa Civil de Poá, Tiago Correa, reforçou que o trabalho preventivo será intensificado nos próximos meses. "Nosso foco é ampliar o monitoramento das condições meteorológicas, aperfeiçoar os protocolos de resposta e fortalecer a comunicação com a população. A prevenção depende da atuação integrada do Poder Público e também da colaboração da sociedade, respeitando os alertas oficiais e adotando medidas que reduzam os riscos durante os períodos de maior instabilidade climática".



A Prefeitura de Poá reforça que continuará acompanhando permanentemente as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia para adequar suas ações conforme a evolução do cenário climático. A administração municipal também orienta a população a evitar o descarte irregular de lixo, comunicar situações de risco pelos canais oficiais da Defesa Civil e respeitar os alertas emitidos pelos órgãos competentes, contribuindo para a redução dos impactos provocados por eventos climáticos extremos.