Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 27 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Poá

Poá intensifica ações de prevenção para enfrentar o El Niño e eventos climáticos extremos

Comissão Municipal do Clima reúne secretarias e Defesa Civil para alinhar medidas preventivas, reforçar o monitoramento e avançar na elaboração do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas

27 julho 2026 - 16h00Por De Poá
Comissão Municipal do Clima reúne secretarias e Defesa Civil para alinhar medidas preventivasComissão Municipal do Clima reúne secretarias e Defesa Civil para alinhar medidas preventivas - (Foto: SECOM / Prefeitura de Poá)

A Prefeitura de Poá realizou, na última quinta-feira (23), uma reunião da Comissão Municipal do Clima, na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para alinhar ações preventivas diante dos possíveis impactos do fenômeno El Niño e das mudanças climáticas no município. O encontro reuniu representantes da Defesa Civil e das secretarias municipais de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Obras, Serviços Urbanos, Trânsito, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Comunicação e Educação.


Durante a reunião, foram apresentados estudos que apontam para a possibilidade de aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, tempestades, ondas de calor, ventos fortes, enchentes, alagamentos, deslizamentos de encostas, quedas de árvores e impactos à infraestrutura urbana. A Defesa Civil alertou que os meses entre setembro e outubro exigem atenção especial, por antecederem o período chuvoso mais intenso, que tradicionalmente ocorre entre outubro e março.


Entre as principais deliberações estão a intensificação do monitoramento das condições meteorológicas, o fortalecimento da integração entre as secretarias, o reforço da manutenção do sistema de drenagem, a limpeza de galerias, bocas de lobo e córregos, o acompanhamento permanente das áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos, a ampliação das vistorias preventivas e o aperfeiçoamento dos protocolos de resposta da Defesa Civil.


A comissão também avançou na elaboração do Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas e do Inventário Municipal de Emissões de Gases de Efeito Estufa, instrumentos que irão orientar as políticas públicas voltadas à sustentabilidade, à redução de riscos e ao fortalecimento da resiliência do município.


Plano integrado


Cada secretaria apresentou sua contribuição para o plano de prevenção. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos seguirá intensificando a limpeza e manutenção dos córregos e do sistema de drenagem. A Secretaria de Meio Ambiente dará continuidade às podas preventivas de árvores em parceria com a EDP, reduzindo riscos relacionados à rede elétrica. Já a Secretaria de Educação desenvolverá protocolos para orientar a rede municipal sobre eventos extremos e mapeará as unidades escolares localizadas em áreas de risco. A Secretaria de Saúde também participará da elaboração de planos específicos para atendimento às demandas decorrentes dos impactos climáticos.


Outro ponto discutido foi o fortalecimento da comunicação com a população. A Defesa Civil e a Secretaria de Comunicação trabalham na ampliação da divulgação de alertas, orientações preventivas e informações oficiais durante situações de emergência, garantindo maior agilidade no atendimento à população.


O prefeito Saulo Souza destacou que a integração entre todas as áreas da administração municipal é fundamental para ampliar a capacidade de resposta do município. "Estamos fortalecendo o planejamento e investindo na prevenção para proteger vidas. As mudanças climáticas exigem que o Poder Público atue de forma integrada, antecipando riscos e preparando toda a estrutura da Prefeitura para responder rapidamente aos eventos extremos. Esse trabalho conjunto reforça nosso compromisso com a segurança e a qualidade de vida da população de Poá".


A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, ressaltou que o município avança na construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à adaptação climática. "Além das ações imediatas de prevenção, estamos estruturando instrumentos importantes, como o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas e o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que orientarão as futuras decisões da administração".


O diretor da Defesa Civil de Poá, Tiago Correa, reforçou que o trabalho preventivo será intensificado nos próximos meses. "Nosso foco é ampliar o monitoramento das condições meteorológicas, aperfeiçoar os protocolos de resposta e fortalecer a comunicação com a população. A prevenção depende da atuação integrada do Poder Público e também da colaboração da sociedade, respeitando os alertas oficiais e adotando medidas que reduzam os riscos durante os períodos de maior instabilidade climática".


A Prefeitura de Poá reforça que continuará acompanhando permanentemente as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia para adequar suas ações conforme a evolução do cenário climático. A administração municipal também orienta a população a evitar o descarte irregular de lixo, comunicar situações de risco pelos canais oficiais da Defesa Civil e respeitar os alertas emitidos pelos órgãos competentes, contribuindo para a redução dos impactos provocados por eventos climáticos extremos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vila Santo Antônio é beneficiada pelo 'Prefeitura No Meu Bairro'
Região

Vila Santo Antônio é beneficiada pelo 'Prefeitura No Meu Bairro'

Estação Ferraz de Vasconcelos celebra 100 anos
Ferraz

Estação Ferraz de Vasconcelos celebra 100 anos

Fundo Social de Solidariedade realiza 1ª edição do Projeto Cabide Solidário em Ferraz
Fundo Social

Fundo Social de Solidariedade realiza 1ª edição do Projeto Cabide Solidário em Ferraz

Mutirão de castração gratuita beneficia mais de 350 animais em Ferraz de Vasconcelos
Proteção Animal

Mutirão de castração gratuita beneficia mais de 350 animais em Ferraz de Vasconcelos

Carretas de capacitação têm 1,4 mil vagas gratuitas na zona sul e Grande SP
Empregos

Carretas de capacitação têm 1,4 mil vagas gratuitas na zona sul e Grande SP

Trabalhador desempregado tem direito a transporte gratuito em SP; veja como pedir
Transporte

Trabalhador desempregado tem direito a transporte gratuito em SP; veja como pedir