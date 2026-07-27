Vila Santo Antônio é beneficiada pelo 'Prefeitura No Meu Bairro'

Depois de passar pelo Jardim Anchieta, Vila Margarida e CDHU, no Parque São Francisco, o último domingo (26) foi a vez do bairro da Vila Santo Antônio ser beneficiado com o programa “Prefeitura No Meu Bairro” que leva todos os serviços da Prefeitura de Ferraz para uma região diferente da cidade, com o objetivo de aproximar os cidadãos do poder público.

Palhaçaria, teatro e até danças urbanas deram o tom cultural de mais uma edição, ao lado de serviços da Saúde como atendimentos médicos, odontológicos e testes rápidos. A estrutura envolve 18 secretarias municipais em uma gama de mais de 50 serviços. Educação, Favelas, Assistência Social, Fazenda, Administração, Meio Ambiente e Proteção Animal, Coordenadoria da Mulher e Procon também levaram serviços aos ferrazenses em pleno domingo. Serviços Urbanos garantiu a limpeza; a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil levou a Guarda Civil Municipal (GCM) para promover a segurança no local do evento e as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ficaram a postos para eventualidades. Apesar disso, nenhum incidente foi registrado.

A moradora Cida dos Santos elogiou a iniciativa: “Realmente, a Prefeitura de Ferraz trouxe muitas novidades. Nunca tivemos isso por aqui. Estão de parabéns”, afirmou.

Nesta última edição, na Vila Santo Antônio, uma das atrações foi a distribuição de livros Labubu’s da Secretaria de Educação, que contabilizou 600 livros doados gratuitamente às crianças, que passaram pela tenda montada na rua Guaianazes, além das 50 crianças que estiveram por lá para realizar as atividades educacionais e recreativas.

A Secretaria de Saúde contabilizou 250 atendimentos ao público; sendo atendimento médico (17); pressão arterial (37); dextro (24); testes rápidos (36); vacinação (34); farmácia (15); atendimento odontológico (18), auriculoterapia (53) e fisioterapia (160). A Secretaria de Favelas realizou seis atendimentos de regularização fundiária e um atendimento sobre projetos habitacionais. Já o Fundo Social de Solidariedade fez a doação de 830 peças de roupas e 20 cobertores; o Procon realizou três atendimentos e a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana também entregou 150 jogos infantis sobre sinalização no trânsito; atendeu dois pedidos referentes à solicitação de lombadas e um atendimento referente à pintura e sinalização de via.

A Ouvidoria registrou três atendimentos. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez cinco atendimentos de emprego; dois referentes à microempreendedor individual e um relativo à Receita Federal. Assistência Social teve 40 atendimentos no geral, sendo 28 orientações e 12 agendamentos.

A castração de cães e gatos sempre é um serviço muito buscado pelos moradores foi realizada no sábado e domingo, em dois dias, contabilizando 351 animais castrados e 325 mudas doadas.