GCM de Ferraz intensifica Operação Noite Tranquila e reforça combate à perturbação de sossego

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos intensificou, neste fim de semana, as ações da Operação Noite Tranquila, iniciativa permanente voltada ao combate à perturbação do sossego, à desordem pública e ao cumprimento da legislação municipal.

Além do policiamento preventivo realizado diariamente, a operação contou com reforço no efetivo e aumento do número de viaturas em circulação, ampliando a presença da GCM nos bairros e garantindo respostas mais rápidas às ocorrências.

Durante as fiscalizações, as equipes realizaram autuações em diferentes pontos da cidade. No Jardim Vasconcelos, um responsável foi multado e teve uma caixa de som apreendida por causar perturbação do sossego. Já no Jardim San Giovani e no Jardim Castelo, duas adegas foram autuadas e interditadas após a constatação de irregularidades durante as ações de fiscalização.

A Operação Noite Tranquila tem como objetivo assegurar o direito da população ao descanso e à tranquilidade, conciliando o lazer com o respeito à coletividade. Sempre que identificadas irregularidades, a Guarda Civil Municipal adota as medidas administrativas e legais cabíveis.

"Nosso compromisso é garantir que a população tenha tranquilidade para descansar e viver com segurança. A Operação Noite Tranquila continuará sendo realizada de forma permanente, com fiscalização, presença nas ruas e atuação firme sempre que houver desrespeito à legislação. Queremos uma cidade onde o direito ao lazer exista, mas nunca acima do direito ao sossego e ao bem-estar dos ferrazenses", destacou o comandante da Guarda Civil Municipal, Cleverson Ramos.

As ações fazem parte do fortalecimento da segurança pública no município, que vem ampliando os investimentos na GCM, com reforço do efetivo, novas viaturas e o apoio do sistema de videomonitoramento da cidade.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reafirma seu compromisso com a segurança, a ordem pública e a qualidade de vida dos ferrazenses, mantendo operações permanentes para garantir que a população possa viver, trabalhar e descansar com tranquilidade.