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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Agosto Lilás

1º Simpósio Lilás reúne profissionais em Ferraz

Evento promoveu formação e diálogo sobre violência contra a mulher e fortalecimento da rede de proteção

28 agosto 2026 - 17h26Por de Ferraz
Evento promoveu formação e diálogo sobre violência contra a mulher e fortalecimento da rede de proteçãoEvento promoveu formação e diálogo sobre violência contra a mulher e fortalecimento da rede de proteção - (Foto: Isis Katerine/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta sexta-feira (28), o 1º Simpósio Lilás de Ferraz de Vasconcelos, organizado pela Secretaria de Saúde e reunindo profissionais de diversas áreas para um dia de formação, reflexão e troca de experiências sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

Com o tema “Violência Contra Mulher: Conhecer para Acolher, Integrar para Proteger”, o evento integrou a programação do Agosto Lilás e teve como proposta fortalecer a qualificação dos profissionais e a atuação integrada da rede de proteção às mulheres em situação de violência.

Realizado das 8h às 16h, o simpósio contou com uma programação composta por palestras, momentos de diálogo e espaço para perguntas. Os conteúdos abordaram aspectos relacionados à violência contra a mulher, seus impactos na saúde, acolhimento humanizado, atuação da rede, proteção jurídica e garantia de direitos.

A programação teve a participação da procuradora do Estado de São Paulo, Margarete Pedroso, que abordou as tipologias da violência contra a mulher, seus determinantes e impactos na saúde.

Também participou a Dra. Sylmara Borger Del Zotto, coordenadora do Grupo Técnico de Enfrentamento às Violências da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com discussão sobre acolhimento humanizado e atuação da rede de proteção.

No período da tarde, a Dra. Cândida Cristina Coelho Ferreira Magalhães, secretária executiva da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher do Estado de São Paulo, conduziu a palestra sobre proteção jurídica e garantia de direitos das mulheres em situação de violência.

Para o secretário de Saúde, Dr. Clécio Gonçalves, a capacitação dos profissionais é fundamental para fortalecer o atendimento às mulheres.

“Quando qualificamos os profissionais, fortalecemos toda a rede de atendimento. É fundamental que cada pessoa envolvida nesse processo saiba identificar uma situação de violência, acolher com respeito e encaminhar corretamente. Esse simpósio representa um passo importante para integrarmos ainda mais os serviços e oferecermos um atendimento cada vez mais humanizado.”

Além de ampliar o conhecimento dos participantes, o encontro proporcionou um espaço de integração entre profissionais e setores envolvidos no atendimento às mulheres, contribuindo para o aprimoramento dos fluxos de acolhimento, orientação e encaminhamento.

A realização do simpósio integra as ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Em 2026, a campanha também marca os 20 anos da Lei Maria da Penha, importante marco na proteção dos direitos das mulheres no Brasil.

Com a primeira edição, Ferraz reforça a importância da formação continuada e do trabalho integrado para fortalecer a rede de proteção e garantir que mulheres em situação de violência encontrem acolhimento, orientação e acesso aos seus direitos.

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