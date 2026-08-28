33ª Expo Aflord chega ao último fim de semana com exposição e venda de flores, shows e Miss Batian

A 33ª Expo Aflord chega ao seu último fim de semana neste sábado (29) e domingo (30), em Arujá, reunindo flores, plantas, cultura japonesa, gastronomia e uma programação de atrações para toda a família.

Nos dois últimos dias da edição de 2026, o público poderá visitar a exposição, comprar flores e plantas diretamente dos produtores, conhecer o novo Parque Aflord, participar de workshops gratuitos e acompanhar apresentações de música, dança, taikô, artes marciais e ilusionismo. No domingo, a programação também terá a segunda edição do concurso Miss Batian. O evento acontece das 8h30 às 18h, na sede da Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord).

Com o tema “Kado – Caminho das Flores”, a edição deste ano também marcou a inauguração do Parque Aflord, novo espaço permanente da associação.

O local reúne jardins, flores, plantas e áreas de contemplação, valorizando a produção dos floricultores da região e ampliando as possibilidades de visitação para além dos dias da exposição.

Outro destaque é o Pavilhão de Exposição, que nesta edição apresenta o tema “Artes Japonesas”. O espaço foi transformado em um percurso cenográfico com milhares de vasos de flores e ambientes inspirados em diferentes manifestações da cultura japonesa.

Entre os elementos presentes no pavilhão estão barris de saquê, tsurus, mangás, ikebana, kokedamas e placas ema, pequenas placas de madeira utilizadas para registrar desejos, pedidos e agradecimentos. A proposta é integrar essas manifestações às composições florais, proporcionando ao visitante uma experiência visual e cultural.

Conhecimento para quem gosta de plantas

A programação de workshops gratuitos de jardinagem também continua no último fim de semana, com atividades às 10h30 e às 14h, conduzidas por Gaspar Yamasaki, do Canal Cultivando, referência nas redes sociais quando o assunto é cultivo, jardinagem e cuidados com plantas.

No sábado (29), os temas serão “Cuidados Essenciais para Orquídeas”, às 10h30, e “Escolha os Melhores Adubos para Suas Plantas”, às 14h. No domingo (30), o público poderá participar de “Plantas de Interior: Guia de Cuidados Essenciais”, às 10h30, e “Cultivo de Frutíferas em Vasos”, às 14h.

As atividades trazem orientações práticas tanto para quem está começando a cultivar plantas quanto para quem já tem experiência e quer aprimorar os cuidados no dia a dia.

Shows, cultura japonesa e Miss Batian.

A programação cultural do último fim de semana reúne diferentes manifestações e atrações ao longo dos dois dias.

No sábado (29), o palco recebe apresentações de ginástica rítmica, taikô, danças e artes marciais, musicoterapia e shows musicais. Entre os destaques estão Cintia Nishimura, ao meio-dia, Joe Hirata, às 13h30, e o ilusionista Kevin Iwassaki, às 15h. O público também poderá acompanhar as apresentações do Yuriki no Kizuna e, às 16h30, o show musical de Okinawa com a Banda Sankyo.

No domingo (30), a programação começa com apresentação musical e coreografia da Fanfarra Municipal de Arujá, às 10h30, e segue com taikô, música e dança. Também se apresentam Himawari Taiko, Tottori Shan Shan Kassa Odori, Karen Ito e Academia Corpus Line.

Às 14h30, será realizada a segunda edição do Miss Batian, concurso que integra a programação da Expo Aflord e será uma das atrações do último domingo do evento.

Flores, plantas e gastronomia

Além das atrações, um dos pontos de visitação da Expo Aflord é o pavilhão de vendas, onde o público encontra flores e plantas comercializadas diretamente pelos produtores da região. O espaço permite conhecer diferentes espécies e escolher plantas para levar para casa.

A praça de alimentação completa a programação para quem pretende passar o dia no evento, reunindo diferentes opções gastronômicas. O público também encontra expositores e outros espaços para visitar entre uma atração e outra.

Convites solidários para a Expo Aflord

Os convites solidários serão aceitos exclusivamente na bilheteria da Expo Aflord, mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal), conforme as condições estabelecidas pela organização. A iniciativa permite que o público participe da Expo Aflord e também contribua com a arrecadação de alimentos.

Valores de ingressos e estacionamento podem ser consultados no site: https://expoaflord.com.br/ingressos/

SERVIÇO

33ª Expo Aflord 2026 – “Kado – Caminho das Flores”

Último fim de semana: 29 e 30 de agosto de 2026

Sábado e domingo, das 8h30 às 18h

Aflord – Avenida PL do Brasil, s/nº, Km 4,5 – Jaguari – Arujá

Informações: (11) 4655-4227 (WhatsApp)

Programação completa: www.expoaflord.com.br/programacao

Ingressos: https://expoaflord.com.br/ingressos/