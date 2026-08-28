Educação de Ferraz realiza exposição de trabalhos sobre a Cultura Afro-brasileira

Nesta sexta-feira (28), a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Maria Andena, localizada na Vila Andeyara, realizou uma Mostra de Arte com o tema das personalidades negras Elza Soares e Chico Mendes.
Com o objetivo de combater o racismo estrutural, promovendo atividades que valorizem a cultura afro-brasileira e indígena, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos está realizando atividades em todas as escolas municipais, em que cada unidade deve escolher uma personalidade negra ou indígena para tratar durante o semestre.
A Emeb Maria Andena escolheu como um dos pilares do projeto deste ano a cantora Elza Soares, conhecida por transformar a sua música em instrumento de denúncia social. Os alunos do 5.º ano realizaram uma apresentação com jogral da música “A Carne”.
Além disso, o grupo de Capoeira Baraúna realizou uma apresentação, demonstrando os fundamentos da luta e difundindo a cultura capoeirista entre os alunos.
Para homenagear o ativista Chico Mendes, os alunos realizaram uma exposição com suas principais frases.
O folclore brasileiro também foi retratado, com elementos da natureza e histórias conhecidas, como a do Saci, Curupira e muito mais.
Os trabalhos expostos atenderam a todas as faixas etárias de ensino atendidas pela escola, do 1º ao 5º ano.