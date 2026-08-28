Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 28 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Educação

Educação de Ferraz realiza exposição de trabalhos sobre a Cultura Afro-brasileira

A unidade escolar escolheu a cantora Elza Soares e o ativista Chico Mendes para homenagear

28 agosto 2026 - 16h44Por dE Ferraz
A unidade escolar escolheu a cantora Elza Soares e o ativista Chico Mendes para homenagearA unidade escolar escolheu a cantora Elza Soares e o ativista Chico Mendes para homenagear - (Foto: Nathalia Messias/Secom FV)

Nesta sexta-feira (28), a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Maria Andena, localizada na Vila Andeyara, realizou uma Mostra de Arte com o tema das personalidades negras Elza Soares e Chico Mendes.

Com o objetivo de combater o racismo estrutural, promovendo atividades que valorizem a cultura afro-brasileira e indígena, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos está realizando atividades em todas as escolas municipais, em que cada unidade deve escolher uma personalidade negra ou indígena para tratar durante o semestre.

A Emeb Maria Andena escolheu como um dos pilares do projeto deste ano a cantora Elza Soares, conhecida por transformar a sua música em instrumento de denúncia social. Os alunos do 5.º ano realizaram uma apresentação com jogral da música “A Carne”.

Além disso, o grupo de Capoeira Baraúna realizou uma apresentação, demonstrando os fundamentos da luta e difundindo a cultura capoeirista entre os alunos.

Para homenagear o ativista Chico Mendes, os alunos realizaram uma exposição com suas principais frases.
O folclore brasileiro também foi retratado, com elementos da natureza e histórias conhecidas, como a do Saci, Curupira e muito mais.

Os trabalhos expostos atenderam a todas as faixas etárias de ensino atendidas pela escola, do 1º ao 5º ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê cria 616 empregos em julho; saldo cai 41,5%
Região

Alto Tietê cria 616 empregos em julho; saldo cai 41,5%

33ª Expo Aflord chega ao último fim de semana com exposição e venda de flores, shows e Miss Batian
Região

33ª Expo Aflord chega ao último fim de semana com exposição e venda de flores, shows e Miss Batian

1&ordm; Simpósio Lilás reúne profissionais em Ferraz
Agosto Lilás

1º Simpósio Lilás reúne profissionais em Ferraz

Região do Alto Tietê tem 401 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 401 vagas de emprego disponíveis nos PATs

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 29 e 30 de agosto
Transporte

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 29 e 30 de agosto

Umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos no interior de São Paulo, alerta Defesa Civil
Tempo

Umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos no interior de São Paulo, alerta Defesa Civil