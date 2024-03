2ª audiência pública do Plano Diretor de Itaquá acontece na próxima semana

No dia 20 deste mês, a Prefeitura de Itaquaquecetuba dará mais um passo e se encaminha para a finalização do processo de participação popular da revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) e criação do Plano Municipal de Habitação (PMH). A segunda audiência pública será realizada a partir das 18h na Câmara Municipal para definir como deve se dar o desenvolvimento urbano e habitacional sustentável da cidade.



Na primeira audiência, que ocorreu em novembro, a população abordou temas importantes como integração social, moradia, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, saneamento, educação, saúde, mobilidade e função social da cidade.



Na próxima, serão feitas as apresentações das propostas para a revisão do Plano Diretor, bem como os avanços na confecção do Plano de Habitação, que já passou pela fase de planejamento e diagnóstico, e atualmente está na etapa de projetos e ações.



"A participação do munícipe é muito importante, além de conseguirmos alinhar as ideias, vamos ter a certeza se estamos no caminho certo para o futuro da cidade", disse o secretário de Planejamento, Alexandre Feijó. Nessa ocasião, também será apresentada e distribuída a cartilha ilustrada da revisão do PDE com as principais inovações.



"A cidade vem se desenvolvendo cada vez mais e temos que unir forças para acompanhar esse avanço, por isso a contribuição de todos é imprescindível. O Plano Diretor tem vigência de 10 anos e ele precisa estar dentro das diretrizes", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues. A Câmara fica na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 267 - Vila Virgínia.