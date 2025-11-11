'2ª Edição do Ler e rua é brincar' acontece nesta quarta-feira na Cidade Kemel, em Ferraz

A Estação Cidadania e Cultura, localizada na Cidade Kemel, receberá o projeto “Ler e rua é brincar” no dia 12 de novembro, quarta-feira, em dois horários: das 8 às 10 horas e das 14 às 16 horas. A iniciativa é uma parceria entre o Clube do Livro da Biblioteca Municipal José Andere e a Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, com apoio do Governo do Brasil, pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O evento acontece na Estação Cidadania e Cultura, localizada na Rua Francisco Sperandio, 700, Cidade Kemel.

Inspirado na frase do educador Rubem Alves: “Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar”, o evento busca aproximar o público dos livros por meio da brincadeira.

Haverá jogos educativos, atividades lúdicas, sorteios de brindes literários e conversa com os escritores regionais, membros do Clube do Livro, que compartilharão suas experiências com o público, entre eles Marcelo Barbosa, que está a frente do projeto.

A ação pretende contribuir para mudar os dados da Associação Nacional de Livrarias (ANL), que apontam que 60% dos brasileiros não leem e mais de 40% perderam o interesse pelos livros. Em 2023, apenas 16% dos adultos compraram livros, e a média nacional foi de quatro obras lidas por ano — número inferior ao de outros países.

Em sua primeira edição, no Calçadão de Ferraz, o evento impactou 170 pessoas, entre crianças, pais e responsáveis, sobre a importância da leitura.