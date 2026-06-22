Segunda edição da caravana do lazer reúne famílias na Vila Cristina

O último sábado (20) foi marcado por diversão e alegria no bairro da Vila Cristina, em Ferraz de Vasconcelos, com a segunda edição da Caravana do Lazer em 2026. O evento aconteceu na Vila Cristina e reuniu dezenas de crianças e familiares em uma manhã repleta de atividades recreativas e integração comunitária.

A programação contou com atrações como futebol de sabão, cama elástica, castelo inflável e outras brincadeiras que garantiram a diversão dos participantes. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso ao lazer e fortalecer a convivência entre os moradores dos bairros da cidade.

O secretário de Esporte e Lazer, José Batista, destacou a importância da ação para aproximar o poder público da população.

“A Caravana do Lazer foi criada para levar esporte, recreação e momentos de alegria para os bairros de Ferraz. Esta segunda edição demonstra que o projeto está sendo bem recebido pela população e reforça nosso compromisso de oferecer atividades que promovam integração, bem-estar e qualidade de vida para as famílias ferrazenses”, afirmou.

A Secretaria de Esporte e Lazer já estuda novas edições do projeto, ampliando o alcance das atividades e levando a Caravana para outras regiões do município.