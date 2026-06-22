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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Ferraz

Segunda edição da caravana do lazer reúne famílias na Vila Cristina

Projeto da Secretaria de Esporte e Lazer levou atividades recreativas gratuitas para crianças e moradores do bairro

22 junho 2026 - 16h29Por de Ferraz
Projeto da Secretaria de Esporte e Lazer levou atividades recreativas gratuitas para crianças e moradores do bairroProjeto da Secretaria de Esporte e Lazer levou atividades recreativas gratuitas para crianças e moradores do bairro - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

O último sábado (20) foi marcado por diversão e alegria no bairro da Vila Cristina, em Ferraz de Vasconcelos, com a segunda edição da Caravana do Lazer em 2026. O evento aconteceu na Vila Cristina e reuniu dezenas de crianças e familiares em uma manhã repleta de atividades recreativas e integração comunitária.

A programação contou com atrações como futebol de sabão, cama elástica, castelo inflável e outras brincadeiras que garantiram a diversão dos participantes. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso ao lazer e fortalecer a convivência entre os moradores dos bairros da cidade.

O secretário de Esporte e Lazer, José Batista, destacou a importância da ação para aproximar o poder público da população.

“A Caravana do Lazer foi criada para levar esporte, recreação e momentos de alegria para os bairros de Ferraz. Esta segunda edição demonstra que o projeto está sendo bem recebido pela população e reforça nosso compromisso de oferecer atividades que promovam integração, bem-estar e qualidade de vida para as famílias ferrazenses”, afirmou.

A Secretaria de Esporte e Lazer já estuda novas edições do projeto, ampliando o alcance das atividades e levando a Caravana para outras regiões do município.

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