Guarda Civil Municipal prende suspeitos de furtos de fiação em unidade de saúde

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, neste final de semana, dois homens acusados de furtos de fiação na Unidade Básica de Saúde da Vila Natal. As ocorrências foram registradas na madrugada deste sábado (20/06) e na madrugada desta segunda-feira (22/06). Com isso, o patrulhamento na região e o monitoramento da unidade foram intensificados.

Na primeira ocorrência, por volta das 2h20 deste sábado (20/06), o sistema de monitoramento do programa Smart Mogi flagrou o suspeito praticando furto de fios na caixa de energia da UBS Vila Natal. Uma equipe foi encaminhada ao local e abordou o homem. Com ele, foram encontrados um alicate, uma faca, uma chave de fenda e um rolo de fios que havia sido retirado da unidade.

Após consultas ao Centro de Operações Integradas (COI), foi verificado que o suspeito já possuía 22 inquéritos policiais e também possuía uma medida cautelar, emitida pela Justiça, que determinava que ele deveria obedecer recolhimento domiciliar noturno, entre 22h e 6h.

O acusado foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

Na madrugada desta segunda-feira (22/06), por volta das 2h45, mais uma vez o monitoramento do programa Smart Mogi flagrou um homem tentando furtar a fiação da UBS da Vila Natal. A Guarda Civil Municipal passou a realizar buscas nas proximidades e conseguiu abordar o suspeito.

Com ele, foi encontrado um pedaço de fio, que havia sido furtado da unidade, além de um alicate, uma chave de fenda, uma chave de boca e um controle de portão. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e ele permaneceu à disposição da Justiça.

Violência doméstica

A Guarda Civil Municipal também deteve, na manhã deste sábado (20/06), um homem acusado de desrespeitar medida protetiva, na região central. A ocorrência foi registrada após o acionamento pela vítima do aplicativo SOS Mulher Mogiana, de proteção a mulheres vítimas de violência.

A vítima informou que possui medida protetiva contra seu filho e que ouviu uma voz masculina na frente de sua casa. Ao verificar, percebeu que era seu filho e que ele estava em estado alterado. Com receio do que poderia acontecer, ela acionou o SOS Mulher Mogiana.

A equipe da Guarda Civil Municipal não encontrou o homem na residência da vítima, mas o localizou após a realização de rondas pelas imediações. Ele admitiu que esteve no local, mas disse que passava em frente à casa da mãe para saber como ela estava e que não entrou na residência.

O acusado foi detido e as duas partes foram encaminhadas à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Captura de procurado

Já na noite de domingo (21/06), a Guarda Civil Municipal localizou um homem em atitude suspeita na estrada de acesso ao Pico do Urubu. Ele foi abordado pela equipe e, após consulta a seus documentos, foi verificado que ele era procurado pela Justiça por furto. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e permaneceu preso.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.