3 mil veículos da região são leiloados pelo Detran

As cidades do Alto Tietê já somaram neste ano 3.055 veículos leiloados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP). Suzano lidera a lista, representando 22,8% dos carros encaminhados ao remate. O pátio de Mogi das Cruzes, referente também às apreensões de Biritiba Mirim e Salesópolis, não realizou leilão em 2018, assim como o pátio de Guararema. Os arremates de carros removidos por infração às leis de trânsito são previsto em legislação, caso não retirados em até 60 dias.

É importante destacar que, antes de ir a leilão, o dono do veículo é notificado e tem prazo para reaver o bem. A informação é divulgada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado e no portal online do Detran-SP. "Passado o prazo legal e não havendo manifestação do responsável, o veículo é relacionado para leilão. O Detran.SP é responsável apenas por veículos removidos pela Polícia Militar, em perímetro urbano, por infrações que competem ao Estado fiscalizar, como racha, manobra perigosa, falta de licenciamento, veículo sem placa ou com a placa ilegível", explica o departamento estadual.

Já os veículos removidos por estacionamento irregular são de responsabilidade das prefeituras. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se responsabilizam pelas remoções em estradas. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) e o Poder Judiciário também realizam apreensões, em casos de veículos envolvidos em crimes ou aqueles com pendências judiciais, respectivamente.