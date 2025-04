4ª Carreata de Conscientização do Autismo é realizada em Suzano

A 4ª Carreata de Conscientização do Autismo- ‘Por Mais Respeito & Inclusão’ aconteceu no domingo (13), em Suzano. A iniciativa, promovida pelo grupo União Família Azul (UFA), teve o objetivo de levar mais informação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), reunindo pais, amigos e familiares das pessoas com autismo para um momento de integração e união.

A presidente da UFA, Ana Paula Pereira dos Santos, a Paulinha, ao lado do esposo Leandro, organizou o evento pela quarta vez.

O prefeito Pedro Ishi (PL) esteve na carreata e manifestou seu apoio reforçando o compromisso com a causa na luta por mais inclusão e avanços no acolhimento às pessoas com TEA.

A ação ainda foi prestigiada também pelos secretários Alex Santos (Governo), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e Claudinei Galo (Transportes e Mobilidade Urbana), que prestou um importante apoio durante a carreata junto às equipes de trânsito e da GCM de Suzano.

Além do evento, a União Família Azul também apoia iniciativas como a carteirinha de identificação para pessoas com TEA. A proposta foi realizada por um pai do grupo e levada à Câmara, com o objetivo de garantir dados concretos para lutar por melhores políticas públicas.

Para mais informações sobre a UFA e como ajudar, acompanhe @paulinhauniaofamiliaazul e @ufasp nas redes sociais.