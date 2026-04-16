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Jornal Diário de Suzano - 16/04/2026
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Região

Alto Tietê: 17 mil têm renovação automática da CNH em 2026

Benefício é válido desde dezembro para os 'bons condutores': aqueles sem pontos ou infrações de trânsito registrados nos 12 meses anteriores ao vencimento do documento

16 abril 2026 - 15h09Por Da Região
Alto Tietê: 17 mil têm renovação automática da CNH em 2026Alto Tietê: 17 mil têm renovação automática da CNH em 2026 - (Foto: Divulgação)

A renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já é realidade neste ano para os 17.063 condutores contemplados de janeiro a março na região do Alto Tietê, de acordo com dados do Detran-SP. Em vigor desde dezembro, o benefício é voltado àqueles que atravessarem os 12 meses anteriores à data de renovação do documento sem infrações de trânsito ou pontos na carteira, e abrange apenas a versão digital da CNH. Os chamados “bons condutores” devem também estar cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) pelo aplicativo CNH Brasil.

 

Os 17.000 bons condutores do Alto Tietê estão distribuídos pelas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

 

Além dos que cometeram alguma infração nos 12 meses anteriores à renovação, não têm direito ao benefício os condutores com 70 anos ou mais e aqueles com CNH de validade reduzida por recomendação médica, em situação de doença progressiva ou condição que exija acompanhamento de saúde. Já condutores com mais de 50 anos podem renovar automaticamente a CNH apenas uma vez.

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