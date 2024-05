5° Feirão de Estágios da Prefeitura de Ferraz traz mais de 100 vagas aos estudantes

Estudantes que compareceram na manhã desta segunda-feira (27), na Prefeitura de Ferraz, conseguiram se cadastrar e já sair com entrevista garantida para concorrer às vagas de estágios ofertas pelo Ciee e a Avance Estágios Especializados, parceiras da Prefeitura de Ferraz no direcionamento dos jovens às vagas oferecidas.

Foram mais de 100 vagas para estudantes dos ensinos médio, técnico e para cursos superiores. Antes da seleção, os estudantes assistiram a uma palestra da Ana Vidal, da AVidal Consultoria, que trouxe dicas interessantes sobre como se portar em uma entrevista de emprego.

O gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Bruno Mezenga, avaliou como altamente positivo mais uma edição do Feirão de Estágios. Mesmo com o frio e a garôa, os estudantes compareceram à prefeitura e muitos já saíram com vagas garantidas.

As estudantes Juliane e Letícia conseguiram já passar pela fase seguinte do processo e elogiaram a oportunidade.

Quem quiser participar dos próximos processos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura pode enviar o currículo para o e-mail para o empregoagora@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br para as vagas disponíveis. Qualquer dúvida pelo telefone: 4674-7824.