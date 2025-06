60% dos estagiários são efetivados no Brasil, indica Associação Brasileira de Estágios

Segundo especialista da EvoEstágios, a efetivação de estagiários contribui para a retenção de talentos, reduz o turnover e fortalece a cultura organizacional De acordo com uma pesquisa realizada pela Abres (Associação Brasileira de Estágios), no Brasil, existem cerca de 20 milhões de estudantes aptos a estagiar, mas apenas 5,5%, aproximadamente 1,1 milhão, conseguem uma oportunidade. O estudo ainda revelou que entre 40% e 60% dos estagiários são efetivados ao final do contrato. De acordo com Antônio Costa, diretor franquada da EvoEstágios Mogi das Cruzes e especialista em recrutamento e seleção de estagiários, a efetivação é uma estratégia eficiente para reduzir o turnover e formar profissionais alinhados à cultura organizacional.

O especialista explica que das 10 contratações realizadas pela EvoEstágios, cerca de 40% são efetivados em menos de quatro meses. Isso repesenta para as empresas agilidade e assertividade no processo. “Investir na efetivação de estagiários é uma decisão estratégica. O estágio permite que a empresa desenvolva o jovem profissional desde cedo, alinhando-o aos processos internos, valores e cultura organizacional. Esse processo diminui a necessidade de novos recrutamentos, reduzindo custos e otimizando a retenção”, explica.

O especialista em recrutamento da EvoEstágios Mogi das Cruzes detalha qual o perfil profissional desses jovens. “Eles apresentam comportamentos que chamam a atenção dos superiores. O primeiro ponto é conhecer a cultura da empresa onde estão. Quando o jovem entende a cultura, suas atitudes e comportamentos se alinham com o que os líderes ou o dono da empresa valorizam. A empresa preza muito pela capacitação e pelo treinamento. Ter pessoas em busca de uma evolução contínua é algo muito valorizado. Se o jovem entra com esse mesmo intuito, de estar sempre aprendendo, ele já demonstra um fit cultural. Identificar o que a empresa valoriza já torna esse jovem diferente”.

Para os jovens que desejam ser efetivados, Antônio Costa traz algumas orientações. “O A proatividade é muito valorizada. Mesmo sendo estagiário, ele pode identificar um problema, comunicar ao líder e, com orientação, resolver. Isso chama muita atenção. Pontualidade e responsabilidade são sinais de comprometimento. Se você promete entregar algo em uma data e horário, que cumpra. Isso é básico. Não cumprir transmite desinteresse, e isso para o gestor é horrível. Saber se portar, se comunicar de forma assertiva, é muito valorizado. Também fazem diferença os jovens que demonstram gostar da empresa e querer ficar. Aqueles que cumprem suas tarefas e se colocam à disposição para aprender mais, fazer outras atividades, isso mostra vontade de crescer e é muito bem-visto”, afirma.

EvoEstágios

A EvoEstágios é uma franquia associada à Associação Brasileira de Franchising (ABF), especializada na seleção, gestão de estagiários e no recrutamento para vagas efetivas. Em 2021, foi destaque na revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios como uma das melhores opções de franquia para trabalhar em casa. Com 190 unidades distribuídas em 17 estados e no Distrito Federal, a rede está presente em todo o Brasil. Seu sistema de autogestão torna o processo de contratação mais ágil, simplificado e assertivo, garantindo soluções eficientes tanto para empresas quanto para candidatos. Com mais de 30 mil estagiários contratados desde 2020, a Evo conecta talentos a empresas de forma humanizada, eficiente e alinhada às necessidades do mercado. Saiba mais em https://evoestagios.com.br/