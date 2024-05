6.215 estudantes do Alto Tietê são medalhistas da 1ª edição da Olimpíada de Matemática

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou a lista final de estudantes medalhistas da primeira edição da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo, a Omasp. Mais de 127 mil estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio em todo Estado garantiram a premiação.

No Alto Tietê são 6.215 medalhistas, sendo 741 com medalhas de ouro, 1.742 de prata e 3.732 de bronze.

Cada escola tem acesso à lista de alunos medalhistas. Entre junho e julho, cada uma das 91 diretorias regionais de ensino organizará a premiação em espaços destinados a centenas ou milhares de alunos.

O objetivo da competição organizada pela Seduc-SP é identificar estudantes de matemática que são destaques em todas as regiões do estado e torná-los referência de sucesso no ensino-aprendizagem em suas comunidades.

Por isso, de acordo com as regras da Omasp, todas as 644 cidades de São Paulo com unidades da rede pública estadual têm ao menos um medalhista. Entre as escolas, das 4.225 unidades que participaram da primeira Prova Paulista do ano, a avaliação bimestral da Seduc-SP, apenas 29 em toda a rede não contam com alunos premiados.

Além dos eventos para a entrega de medalhas, para o segundo semestre, está prevista a terceira e última etapa da Omasp, com aprofundamento do ensino de matemática e preparação para a OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática), iniciativas voltadas aos medalhistas de ouro