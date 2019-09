6ª edição do Food Truck Solidário será realizada neste final de semana no Parque da Cidade

O Parque da Cidade receberá, no próximo final de semana, a 6ª edição do Food Truck Solidário, evento concebido pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes, que já caiu no gosto do público mogiano e integra a programação do aniversário de 459 anos de Mogi das Cruzes.

Ao todo, serão 25 opções gastronômicas, aliadas ao viés social, com a destinação de 20% dos recursos para o Fundo Social de Mogi das Cruzes. A verba será utilizada para a compra de brinquedos para a campanha Natal de Sorrisos 2019, que ainda não foi lançada, porém consistirá na arrecadação e entrega de presentes de Natal para crianças de toda a cidade, em especial de regiões de vulnerabilidade social, com intermédio das 200 entidades cadastradas no Fundo Social.

“O Food Truck Solidário é nossa primeira grande ação da campanha Natal de Sorrisos. É essencial lembrar que todos que participarem e consumirem no evento estarão contribuindo para fazer o Natal de muitas crianças da cidade mais feliz”, explica a presidente do Fundo Social de Mogi, Karin Melo, lembrando ainda que esse é um evento destinado à família mogiana.

“Convidamos todos a prestigiarem nosso evento, em especial aqueles que ainda não conhecem o Parque da Cidade. Serão dois dias de evento e é uma ação realmente voltada à família, que pode passar ali momentos agradáveis em contato com a natureza, acompanhando competições esportivas e tendo excelentes opções de alimentação”, acrescenta.

Os food trucks presentes nessa edição comercializarão pratos como hambúrgueres, massas, pizza, espetos, porções, batata frita, derivados de milho, crepes, sucos, milk shake e sobremesas, como churros, sorvete e açaí. O público que comparecer também encontrará delícias das culinárias mexicana, australiana, chinesa e valenciana.

Além da comida, também haverá programação esportiva neste final de semana no Parque da Cidade. No sábado (07/08), por exemplo, serão realizados a Taça Aniversário da Cidade de Futebol de Amputados, treino aberto de karatê Kyokushin, treino aberto de kickboxing e também o início do torneio de beach tênis, que continuará no domingo (08/09). No entorno do espelho d´água, também será possível conferir no sábado, das 10h às 12, a rádio taissô, dança taissô e macarena.

O Food Truck Solidário tem entrada gratuita. Para quem for consumir no evento, haverá dois caixas disponíveis, que aceitarão pagamento em dinheiro e também cartões de débito e crédito.

A entrada para os pedestres será feita pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, que é a entrada oficial do parque. Já para quem for ao evento de carro, a orientação é utilizar a entrada pela rua Lara, onde haverá vagas para estacionamento.

As últimas edições do Food Truck Solidário tiveram público média de 20 mil pessoas cada. Mais informações sobre o 6º Food Truck Solidário podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143, do Fundo Social de Mogi.