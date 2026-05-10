Na véspera do Dia das Mães, Tarcísio inaugura Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança de Mogi

Na véspera do Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), o governador Tarcísio de Freitas, ao lado da prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli, inaugurou a Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa. O empreendimento será gerido pelo Instituto Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

O investimento para construção do hospital foi de R$ 38,8 milhões. Anualmente, o Governo do Estado desembolsará R$ 35,8 milhões para custeio da unidade, que leva o nome da ex-primeira dama e mãe de Valdemar Costa Neto.

Apesar da inauguração, o prédio começará a funcionar apenas no dia 25 de maio, quando oferecerá Banco de Leite, ambulatório, consultas, exames, obstetrícia, pediatria, psicologia, nutrição e vacinação. Em agosto se iniciam os partos de baixo risco agendados. Em setembro, o hospital funcionará de maneira integral, incluindo pronto atendimento obstétrico e partos de alto risco.

"Que hospital maravilhoso, lindo. As pessoas vão ter atendimento em uma maternidade de primeiro mundo, gerida pelo Oswaldo Cruz. Não fica devendo nada para hospital particular nenhum. As pessoas vão sair do particular para ter um parto na Maternidade de Mogi", disse o governador.

A prefeita Mara Bertaiolli ressaltou o trabalho realizado ao lado do vice-prefeito Téo Cusatis, da secretária de Saúde, Rebeca Barufi, e do secretário-adjunto Luiz Bot. Além disso, ela se emocionou ao falar sobre a Maternidade e ressaltou o propósito de cuidar das pessoas.

"O que realmente faz a Maternidade ser especial é o propósito. Esse hospital nasceu para cuidar das pessoas. Esse é o propósito da nossa gestão. Aqui, as gestantes terão acompanhamento especializado antes, durante e depois do parto. Terão o direito de escolher, com acolhimento, orientação e respeito à decisão. As gestações de alto risco serão acompanhadas com atenção, segurança e cuidado permanente", falou a prefeita, emocionada.

O prédio tem 8 mil metros quadrados, sete andares, 90 leitos, capacidade para 400 partos por mês e 2 mil atendimentos obstétricos de urgência mensais.

A Maternidade também contará com o Espaço Lilás, que poderá ser usado para combater a violência contra a mulher. "É um ambiente de escuta, proteção e respeito. Nenhuma mulher deve sofrer calada. Espero que essa sala seja pouco usada, mas qualquer mulher que entrar nesse hospital e precisar de atendimento sendo vítima de violência doméstica, terá um atendimento digno e diferenciado. Nenhuma mulher estará sozinha", declarou a prefeita.

Além do governador e da prefeita, o evento contou com a presença do vice-governador, Felício Ramuth; dos deputados federais Marcio Alvino e Jefferson Campos; dos deputados estaduais André do Prado, Marcos Damásio e Jorge Wilson; dos prefeitos Luís Camargo, de Arujá, Inho Taino, de Biritiba, Zé, de Guararema, e Pedro Ishi, de Suzano; do ex-prefeito e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Marco Bertaiolli; do ex-deputado estadual e presidente do PL, Valdemar Costa Neto; e de diversas outras autoridades municipais e estaduais.