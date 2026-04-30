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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Região

Prefeitura avança com obras na Rua Djalma Lírio do Nascimento, na Vila Arbame

Intervenção integra pacote de 16 vias contempladas com melhorias viárias no município

30 abril 2026 - 14h24Por De Ferraz
Intervenção integra pacote de 16 vias contempladas com melhorias viárias no municípioIntervenção integra pacote de 16 vias contempladas com melhorias viárias no município - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue avançando com o cronograma de recuperação viária em diferentes regiões da cidade. Desta vez, a Rua Djalma Lírio do Nascimento, localizada na Vila Arbame, está sendo contemplada com obras de infraestrutura urbana.

A intervenção faz parte do pacote de 16 ruas incluídas no planejamento da administração municipal, que prevê melhorias como recapeamento asfáltico e adequações para melhor escoamento das águas pluviais, contribuindo para maior durabilidade da via.

As obras têm como objetivo garantir mais segurança no trânsito, melhorar a mobilidade urbana e proporcionar melhores condições de circulação para motoristas e pedestres.

De acordo com o secretário de Obras, Eduardo Paiva, as ações seguem um planejamento estratégico para atender diferentes bairros. “Estamos avançando com as melhorias viárias em toda a cidade, levando mais infraestrutura e qualidade de vida para a população. Esse conjunto de obras é essencial para garantir vias mais seguras e eficientes”, destacou.

A Prefeitura reforça que segue acompanhando o andamento das obras, garantindo a execução com qualidade e dentro do cronograma previsto, ampliando os investimentos em infraestrutura urbana no município.

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