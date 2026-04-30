CAPS II de Ferraz completa 14 anos de sede própria e reforça atendimento à população

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos celebra os 14 anos de sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), equipamento fundamental no atendimento em saúde mental no município.

A unidade realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, oferecendo acompanhamento especializado a pacientes com transtornos mentais, promovendo acolhimento, cuidado contínuo e reinserção social.

Ao longo dos anos, o CAPS II se consolidou como referência na rede municipal de saúde, garantindo suporte tanto aos pacientes quanto aos familiares, com uma abordagem humanizada e multidisciplinar.

Localizado na Rua Bruno Altafim, 75, o espaço reforça o compromisso da Prefeitura com a ampliação e qualificação dos serviços de saúde mental, reconhecendo a importância do cuidado integral à população.

A administração municipal destaca que seguirá investindo em políticas públicas voltadas à saúde mental, fortalecendo a rede de atendimento e ampliando o acesso aos serviços.