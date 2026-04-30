Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 30 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

CAPS II de Ferraz completa 14 anos de sede própria e reforça atendimento à população

Unidade é referência no cuidado em saúde mental no município

30 abril 2026 - 14h17Por da Reportagem Local
Unidade é referência no cuidado em saúde mental no municípioUnidade é referência no cuidado em saúde mental no município - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos celebra os 14 anos de sede própria do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), equipamento fundamental no atendimento em saúde mental no município.

A unidade realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, oferecendo acompanhamento especializado a pacientes com transtornos mentais, promovendo acolhimento, cuidado contínuo e reinserção social.

Ao longo dos anos, o CAPS II se consolidou como referência na rede municipal de saúde, garantindo suporte tanto aos pacientes quanto aos familiares, com uma abordagem humanizada e multidisciplinar.

Localizado na Rua Bruno Altafim, 75, o espaço reforça o compromisso da Prefeitura com a ampliação e qualificação dos serviços de saúde mental, reconhecendo a importância do cuidado integral à população.

A administração municipal destaca que seguirá investindo em políticas públicas voltadas à saúde mental, fortalecendo a rede de atendimento e ampliando o acesso aos serviços.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Condemat+ assina protocolos inéditos e Estado anuncia Centro TEA Paulista para a região
Região

Condemat+ assina protocolos inéditos e Estado anuncia Centro TEA Paulista para a região

Ação no CEM promove conscientização sobre autismo, Alzheimer e Parkinson em Ferraz
Região

Ação no CEM promove conscientização sobre autismo, Alzheimer e Parkinson em Ferraz

Ferraz inicia exumações na Quadra 87 do Cemitério Cambiri a partir de maio
SERVIÇOS URBANOS

Ferraz inicia exumações na Quadra 87 do Cemitério Cambiri a partir de maio

Câmara Municipal sediou Seminário Azul e reforçou a conscientização sobre o autismo
Região

Câmara Municipal sediou Seminário Azul e reforçou a conscientização sobre o autismo

Assistência Social orienta contribuintes a destinar Imposto de Renda para projetos sociais em Ferraz
Região

Assistência Social orienta contribuintes a destinar Imposto de Renda para projetos sociais em Ferraz

Prefeitura avança com obras na Rua Djalma Lírio do Nascimento, na Vila Arbame
Região

Prefeitura avança com obras na Rua Djalma Lírio do Nascimento, na Vila Arbame