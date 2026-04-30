Assistência Social orienta contribuintes a destinar Imposto de Renda para projetos sociais em Ferraz

Em Ferraz de Vasconcelos, o Imposto de Renda pode se transformar em investimento social. A Secretaria de Assistência Social tem orientado os contribuintes sobre a possibilidade de destinar parte do tributo devido a projetos sociais do próprio município, por meio dos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso.



Esta iniciativa permite que o cidadão direcione uma parcela do imposto para ações locais, garantindo que os recursos sejam aplicados diretamente no atendimento à população ferrazense. Apesar de ser uma alternativa simples e segura, ainda é pouco conhecida por parte dos contribuintes.



A destinação não gera custo adicional. O valor doado é abatido do imposto devido, ou seja, o contribuinte não paga nada a mais por isso. Além disso, os recursos são acompanhados e fiscalizados pelos conselhos municipais, o que assegura transparência e controle na aplicação.



De acordo com a legislação, é possível destinar até 6% do imposto devido, sendo 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso. Para realizar a doação, é necessário optar pelo modelo completo da declaração e acessar a ficha “Doações Diretamente na Declaração”, onde é gerada a guia do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), que deve ser paga dentro do prazo estabelecido.



Os valores arrecadados são fundamentais para a manutenção e ampliação de projetos nas áreas de assistência social, cultura e esporte, impactando diretamente a qualidade de vida da população.



Segundo o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, a iniciativa fortalece as políticas públicas locais. “Ao destinar parte do imposto para esses fundos, o cidadão contribui diretamente com ações que transformam a realidade de crianças, jovens e idosos. É uma forma eficiente de investir em Ferraz, sem custo adicional”, destacou.