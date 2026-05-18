'Tietê: Águas Verdadeiras' estreia oficialmente dia 4 de junho na 15a Mostra Ecofalante, em SP

O documentário “Tietê: Águas Verdadeiras”, do cineasta mogiano Rodrigo Campos, faz estreia na 15a Mostra EcoFalante, que segue do dia 28 de maio até o dia 10 de junho. O filme, que realizou sessões de pré-estreia em setembro do ano passado no Alto Tietê, chega em versão final de forma inédita em um dos maiores festivais de cinema de temática socioambiental da América do Sul. A primeira exibição ocorre no dia 4 de junho, quinta-feira, às 15h, na Reserva Cultural, enquanto outras duas vão à telona nos dias 7, domingo, e 10, quarta-feira, ambas no Centro Cultural de São Paulo, às 15h. Todas as entradas são gratuitas.

Tratando sobre as problemáticas presentes no rio Tietê em pouco mais de 60 km de extensão, partindo da nascente, em Salesópolis, até a divisa de Mogi das Cruzes com Suzano, o documentário entra na categoria “Sessões Especiais Nacionais”, dedicada a exibir filmes com forte relevância ambiental.

“Tietê: Águas Verdadeiras” resgata as memórias das pessoas que viveram próximas ao rio, esmiúça a relevância da dinâmica fluvial para o equilíbrio do ecossistema e denuncia o impacto das intervenções humanas desde a construção das barragens, nos anos 1970, até hoje.

“A estreia do filme em um festival tão importante e renomado como esse mostra como as questões que temos na nossa região possuem uma dimensão muito maior do que a gente pode imaginar. E grande parte dos problemas que temos aqui, que vão para muito além da poluição, fazem parte de uma lógica de organização social e econômica”, apontou Rodrigo, diretor do longa.

Roda de Conversa

Após a exibição do dia 4, será realizado um debate em formato de fórum junto ao público presente, tendo como abertura a fala da deputada estadual Monica Seixas (PSOL), do Movimento Pretas, com a temática “Como Regenerar o rio Tietê” e participação confirmada de lideranças de várias organizações e movimentos como A Voz dos Rios, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Teatro Oficina, SOS Mata Atlântica, The Nature Conservancy, entre outros.

Estreia Internacional

Além da estreia na Mostra EcoFalante, o filme cruza o Atlântico ao ser selecionado para o “International Ecological Film Festival ‘To Save and Preserve’” (Festival Ecológico Internacional de Cinema Para Salvar e Preservar), realizado em Khannty-Mansiysk, na Rússia, entre os dias 5 e 7 de junho.

O evento foi fundado em 1996, com o intuito de exibir produções televisivas, cinematográficas e jornalísticas relacionadas ao meio ambiente. “Tietê: Águas Verdadeiras”, bem como os demais projetos selecionados, serão transmitidos pelos canais da emissora estatal russa, como televisão, rádio e salas de cinema.

Ficha técnica

“Tietê: Águas Verdadeiras" é uma produção da Itapeti Filmes, financiada com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC). O projeto tem direção, produção executiva e roteiro de Rodrigo Campos, pesquisa, roteiro e assistência de direção de Geraldo Campos, produção de Mayara Silva, direção de fotografia e montagem de Denilson Nakajima, direção de arte de Diego Banzatto, som de Alandson Silva, trilha sonora original de Felipe Mafra, além da contribuição no roteiro e co-direção de Denise Szabo nas fases de pré-produção e início da produção do longa-metragem. Compõem o elenco nomes importantes da cultura mogiana, como Elisete Nunes, Sarah Key, Thiago Ferreira, Michael Meyson, Beatriz Pozo, Victor Kinjo, Eduardo Colombo e Isadora Faro, além de Zé Macumba, condutor da navegação no rio.

Serviço

Estreia Reserva Cultural, São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 900, Bela Vista, São Paulo-SP

Data e Horário: Dia 4 de junho, quinta-feira, às 15h.

Ingresso: Gratuito

Estreia Centro Cultural de São Paulo

Endereço: R. Vergueiro, 1000, Liberdade, São Paulo-SP

Data e Horário: Dias 7 e 10 de junho (domingo e quarta-feira), ambos às 15h

Ingresso: Gratuito