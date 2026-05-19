Três cidades do Alto Tietê aderem ao programa 'Município Mais Seguro'

Pelo menos três cidades do Alto Tietê aderiram ou estão em processo para aderir ao programa nacional “Município Mais Seguro” neste mês de maio. Em Suzano, a oficialização aconteceu no dia 8 e, na atual etapa do programa, o município integra o grupo de cidades paulistas com mais de 200 guardas municipais contempladas nesta etapa do programa, que já soma cerca de R$ 4,1 milhões em investimentos.

A adesão ao projeto garante acesso a recursos federais para fortalecer a Guarda Civil Municipal (GCM).

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, que a cidade vai aderir ao programa. Com isso, a GCM receberá uma doação do Governo Federal de 137 armas de incapacitação neuromuscular e 280 espargidores de agente pimenta, com valor estimado de R$ 600 mil.

Inclusive, a Guarda participou, na segunda semana de maio, de uma capacitação para o uso de equipamentos não letais, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça.

O treinamento faz parte do Programa Município Mais Seguro.

O município de Itaquaquecetuba também aderiu ao programa. A pactuação foi realizada no dia 8 de maio, assim como Suzano. A Prefeitura afirmou que a iniciativa tem como objetivo fortalecer as políticas públicas de segurança nos municípios e valorizar as Guardas Civis Municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Já as cidades de Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel não podem aderir ao programa pois não possuem mais de 200 mil habitantes, um dos critérios do Governo Federal neste primeiro momento. A gestão municipal de Ferraz afirmou que, assim que forem abertas novas etapas para municípios menores, será feita adesão ao programa.

O município de Guararema não conta com GCM e, por isso, também não vai aderir ao Programa Município Mais Seguro. A Segurança Pública na cidade é reforçada por meio da atividade delegada da Polícia Militar.