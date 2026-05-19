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Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
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Região

Três cidades do Alto Tietê aderem ao programa 'Município Mais Seguro'

Suzano, Mogi e Itaquá terão acesso a recursos federais para fortalecer a Guarda Civil Municipal

19 maio 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
MUNICÍPIO MAIS SEGURO Adesão ao projeto garante acesso a recursos federais para fortalecer a GCMMUNICÍPIO MAIS SEGURO Adesão ao projeto garante acesso a recursos federais para fortalecer a GCM - (Foto: Divulgação/PMMC)

Pelo menos três cidades do Alto Tietê aderiram ou estão em processo para aderir ao programa nacional “Município Mais Seguro” neste mês de maio. Em Suzano, a oficialização aconteceu no dia 8 e, na atual etapa do programa, o município integra o grupo de cidades paulistas com mais de 200 guardas municipais contempladas nesta etapa do programa, que já soma cerca de R$ 4,1 milhões em investimentos.

A adesão ao projeto garante acesso a recursos federais para fortalecer a Guarda Civil Municipal (GCM).

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, que a cidade vai aderir ao programa. Com isso, a GCM receberá uma doação do Governo Federal de 137 armas de incapacitação neuromuscular e 280 espargidores de agente pimenta, com valor estimado de R$ 600 mil.

Inclusive, a Guarda participou, na segunda semana de maio, de uma capacitação para o uso de equipamentos não letais, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça. 
O treinamento faz parte do Programa Município Mais Seguro.

O município de Itaquaquecetuba também aderiu ao programa. A pactuação foi realizada no dia 8 de maio, assim como Suzano. A Prefeitura afirmou que a iniciativa tem como objetivo fortalecer as políticas públicas de segurança nos municípios e valorizar as Guardas Civis Municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Já as cidades de Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel não podem aderir ao programa pois não possuem mais de 200 mil habitantes, um dos critérios do Governo Federal neste primeiro momento. A gestão municipal de Ferraz afirmou que, assim que forem abertas novas etapas para municípios menores, será feita adesão ao programa.

O município de Guararema não conta com GCM e, por isso, também não vai aderir ao Programa Município Mais Seguro. A Segurança Pública na cidade é reforçada por meio da atividade delegada da Polícia Militar.

 

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