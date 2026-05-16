Poá reforça valorização da melhor idade com almoço especial de Dia das Mães

A Prefeitura de Poá promoveu nesta sexta-feira (15) um almoço especial em comemoração ao Dia das Mães, reunindo mais de 1,5 mil participantes na Praça de Eventos. A celebração marcou a primeira grande festa realizada após a inauguração do Centro da Melhor Idade e contou com a presença do prefeito Saulo Souza, da primeira-dama Flavia Souza, reforçando o cuidado e a atenção da gestão com a população idosa do município.

O encontro celebrou o Dia das Mães e simbolizou uma nova etapa das políticas públicas voltadas à melhor idade na cidade. Recém-inaugurado, o Centro da Melhor Idade atende uma demanda histórica dos poaenses e amplia as ações de acolhimento, convivência e promoção da qualidade de vida para os idosos de Poá.

A programação contou com almoço especial, música ao vivo e atividades de integração, proporcionando momentos de confraternização entre os participantes. Durante o evento, dezenas de brindes também foram sorteados para as mães presentes.

A celebração também foi marcada por homenagens ao Dia Internacional da Família e ao Dia do Assistente Social, comemorados nesta quinta-feira (15). Assistentes sociais dos CRAS de Calmon Viana, São José e Vila Jaú foram homenageadas pelo trabalho desenvolvido no acolhimento e atendimento das famílias poaenses, reforçando a importância da atuação social no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Durante o evento, o prefeito Saulo Souza destacou a importância da valorização da pessoa idosa, do fortalecimento das famílias e das políticas públicas voltadas às mulheres. “Cuidar das famílias, das mulheres e dos idosos sempre foi uma prioridade da nossa gestão. Tanto que uma das primeiras grandes entregas do governo foi o Centro de Saúde da Mulher Poaense, uma clínica moderna, com estrutura de alto padrão para cuidar da saúde feminina. E agora seguimos avançando com o Centro da Melhor Idade, garantindo acolhimento, respeito e qualidade de vida para quem tanto contribuiu com a nossa cidade. Uma estrutura criada em um espaço totalmente abandonado há anos e que hoje é símbolo de espereança”, afirmou.

A primeira-dama Flávia Souza ressaltou o compromisso da administração municipal com o acolhimento da melhor idade. “Em Poá, a pessoa idosa é respeitada, acolhida e amada. Este encontro foi preparado com muito carinho para celebrar as mães e reafirmar nosso compromisso com o cuidado e a valorização de quem tanto contribuiu para a nossa cidade”, destacou.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Tom Teixeira, reforçou a importância do fortalecimento das políticas públicas voltadas à população idosa. “Mais do que uma comemoração, este encontro representa valorização, cuidado e fortalecimento dos vínculos sociais. Nosso trabalho é desenvolver políticas públicas que garantam respeito, inclusão e qualidade de vida para a população idosa de Poá”, afirmou.

Centro da Melhor Idade

Entregue em março deste ano, o Centro da Melhor Idade “José Mariano dos Santos” representa um novo marco nas políticas públicas voltadas à população idosa de Poá. Localizado na Alameda Pedro Calil, no Centro, o espaço foi planejado para oferecer acolhimento, convivência e mais qualidade de vida aos idosos do município. A estrutura conta com sala de pilates, ambiente de tecnologia voltado à inclusão digital, espaço da beleza, salão de jogos, refeitório, cozinha equipada e quadras adaptadas para atividades esportivas. O equipamento também oferece aulas gratuitas de funcional, alongamento e pilates, além de oficinas de artesanato, atividades culturais, ações de integração social e parceria com academias da cidade para aulas de hidroginástica.

Centro de Saúde da Mulher Poaense

Outro importante investimento da atual gestão é o Centro de Saúde da Mulher Poaense “Vanessa Valente”, criado para fortalecer o atendimento especializado à saúde feminina em Poá. A unidade conta com estrutura moderna e atendimento humanizado, oferecendo acompanhamento integral às mulheres em diferentes fases da vida.

Entre os serviços disponibilizados estão consultas ginecológicas, atendimentos psicológicos, mamografias, exames de papanicolau, ultrassonografias, colposcopias e acompanhamento de gestações de alto risco. O espaço também atua na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero, ampliando o acesso das poaenses aos serviços especializados de saúde com mais conforto, acolhimento e agilidade no atendimento.