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Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
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Região

Serviços Urbanos reforçam zeladoria com ação de limpeza e roçagem na Vila Santa Margarida

Intervenção realizada nesta segunda-feira (18), na Rua Pedro Fornasaro, integra o cronograma contínuo de manutenção urbana executado pela Prefeitura de Ferraz

18 maio 2026 - 15h02Por De Ferraz
Secretaria de Serviços Urbanos realizou uma ação de roçagem de matoSecretaria de Serviços Urbanos realizou uma ação de roçagem de mato - (Foto: Fábio Victor/Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta segunda-feira (18) uma ação de roçagem de mato e limpeza urbana na Rua Pedro Fornasaro, na Vila Santa Margarida. Esta iniciativa faz parte do cronograma permanente de zeladoria desenvolvido pela administração municipal em diferentes regiões da cidade.

Durante os trabalhos, as equipes executaram serviços de roçagem, remoção de resíduos e manutenção das áreas públicas, com o objetivo de melhorar as condições de limpeza, conservação e segurança no bairro. A ação também contribui para a prevenção do descarte irregular, controle do crescimento da vegetação e preservação dos espaços urbanos.

Os serviços de manutenção urbana seguem sendo intensificados pela Secretaria de Serviços Urbanos, priorizando pontos com maior necessidade de intervenção e atendendo demandas encaminhadas pela população. As ações fazem parte das medidas contínuas adotadas pela Prefeitura para manter a cidade mais organizada, limpa e adequada para a circulação de moradores e pedestres.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, os trabalhos de zeladoria são essenciais para garantir mais qualidade de vida e bem-estar à população. “As ações de roçagem e limpeza urbana são fundamentais para conservar os espaços públicos, melhorar o aspecto urbano e proporcionar mais segurança para os moradores. Seguimos atuando diariamente nos bairros, fortalecendo os serviços de manutenção e atendendo as demandas da população com agilidade e responsabilidade”, destacou.

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