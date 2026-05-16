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Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
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Região

Morre jornalista Darwin Valente aos 72 anos, referência no jornalismo regional

Com mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Darwin construiu sua trajetória no jornal 'O Diário de Mogi'

16 maio 2026 - 07h16Por de mogi
Darwin Valente tinha 72 anos e faleceu na madrugada deste sábadoDarwin Valente tinha 72 anos e faleceu na madrugada deste sábado - (Foto: Divulgação redes sociais)

O jornalista Darwin Valente morreu, aos 72 anos, na madrugada deste sábado (16), em Mogi das Cruzes. Ele estava internado no Hospital Luzia de Pinho Melo.

O velório acontece a partir das 12h30 no Parque das Oliveiras. Com mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Darwin construiu sua trajetória no jornal ‘O Diário de Mogi’. Foi correspondente de importantes veículos do País e fez carreira como um dos maiores nomes do jornalismo regional.

Ele comandava o programa de entrevistas, o DV Cast.
 

Autoridades políticas e amigos lamentaram a morte de Darwin.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual André do Prado, disse que “Darwin Valente construiu uma trajetória marcada pela seriedade, ética, credibilidade e compromisso com a informação”.

“Foram décadas dedicadas à comunicação, acompanhando de perto a história de Mogi das Cruzes e de toda a nossa região. Sua voz e sua presença deixam um legado importante para o jornalismo do Alto Tietê. Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor. Que Deus conforte o coração de todos”, disse.

A RTV Filmes publicou nota e recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista Darwin Valente. “Profissional respeitado e apaixonado pela comunicação, Darwin marcou a história do jornalismo no Alto Tietê com sua forma única de informar, entrevistar e se conectar com as pessoas. Nos últimos anos, passou a fazer parte do dia a dia da RTV através do DV Cast, programa que produzia com enorme dedicação, carinho e profissionalismo. Foram 100 programas realizados, além de participações marcantes em transmissões e coberturas especiais que ficarão para sempre na memória da nossa equipe”.

 

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