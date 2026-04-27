Acir Filló lança mais um livro: 'O coveiro de São Paulo'

“O Coveiro de São Paulo” é o novo livro de Acir Filló. Na obra, ele revela a história de um justiceiro que executou mais de mil criminosos e expõe a vingança como linguagem de um “País em colapso”.

Do mesmo autor de Diário de Tremembé – O Presídio dos Famosos, obra que deu origem à série Tremembé, exibida pela Amazon Prime Vídeo, na qual o próprio autor foi retratado como personagem pelo ator Marcos de Andrade, o jornalista e escritor Acir Filló apresenta um livro “que ultrapassa o campo literário para se consolidar como documento social, investigação jornalística e reflexão sobre os limites da justiça”.

“A obra parte da trajetória de um homem, Herculano, para revelar algo maior: um país onde a violência não apenas cresce, mas se reorganiza, se legitima e, em determinados contextos, passa a ocupar o vácuo que deveria ser do Estado”.

Ao longo de cerca de vinte anos, segundo seu próprio relato, Herculano executou criminosos nas sombras, movido por um sentimento que ele próprio chamava de justiça, mas que, na prática, se manifesta como vingança sistemática.

O texto apresenta a figura de um pai alcoólatra que agredia a mãe, a presença constante da fome, as agressões físicas e psicológicas e a ausência de qualquer estrutura de proteção. Ainda na adolescência, aos 16 anos, comete o primeiro homicídio, motivado por uma vingança que carregava desde a infância, segundo o livro.

“Não parei mais. Exterminar a escória da sociedade virou uma tarefa, uma vocação”, traz um trecho do livro.

A partir dali, a violência deixa de ser reação e passa a ser método. Herculano atravessa a linha invisível que separa o cidadão comum do carrasco e passa a atuar nas sombras, guardando segredos e acumulando mortos que, em muitos casos, jamais foram reivindicados.

“O livro desconstrói o próprio título. Herculano não é um coveiro literal, a pá é simbólica. O termo representa alguém que enterra aquilo que considera o mal da sociedade. Trata-se de um justiceiro: um indivíduo que, por conta própria, decide aplicar uma forma distorcida de justiça onde acredita que o Estado falhou”, informou o autor.

Marcado por um ambiente hostil que lhe ensinou que a justiça não viria de tribunais, Herculano construiu uma lógica própria, na qual a eliminação física do outro se tornou resposta legítima.

Durante duas décadas, segundo seu relato, perseguiu assassinos, estupradores, pedófilos, traficantes e assaltantes, transformando-se em uma figura temida no submundo e controversa na percepção social.

Um dos aspectos mais impactantes da obra é a forma como o próprio Herculano descreve suas ações. Sem dramatização, sem tentativa de suavizar os fatos, ele revela uma mentalidade na qual a morte se tornou instrumento.

Ao longo da narrativa, Acir Filló conduz o leitor por uma cidade que raramente aparece com essa densidade: vielas esquecidas, necrotérios, violência policial, justiçamento.

“Herculano não é tratado como herói. Nem como vilão convencional. Ele é apresentado como resultado de um sistema — um produto de um ambiente onde a violência se tornou linguagem e onde a ausência do Estado abriu espaço para soluções extremas”, informou.

O livro será lançado no dia 05 de maio (terça-feira), a partir das 19h, na Livraria Drummond – Av. Paulista, 2073 – São Paulo.

O evento é aberto ao público, com presença do autor para entrevistas e interação com leitores.