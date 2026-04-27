Leozinho brilha em Piracicaba e conquista 3º lugar em tradicional festival de canto

A cidade de Piracicaba recebeu mais uma edição de um dos festivais de canto mais respeitados da região, realizado há 11 anos sob a condução de Denise Libardi, cantora, preparadora vocal do Festvoz Sesi e idealizadora do Dicanto. O evento reuniu diversos talentos nas categorias Kids e Teens, valorizando novas vozes e incentivando jovens artistas.

Entre os destaques da noite esteve Leozinho, representante da cidade de Itaquaquecetuba, que encantou os jurados com sua apresentação e garantiu lugar no pódio ao conquistar o 3º lugar.

O jovem talento já vem chamando atenção por onde passa. Leozinho, que já se apresentou em Barretos em 2025 e promete nova participação em 2026, conquistou a região do Alto Tietê cantando para mais de 30 mil pessoas ao lado do cantor Daniel, na cidade de Santa Isabel. Além disso, segue participando de importantes eventos musicais, consolidando seu nome como uma das promessas da nova geração.

Em entrevista após o resultado, Leozinho comemorou a conquista com humildade e entusiasmo. “Estou muito feliz, mesmo com o 3º lugar. Estou ansioso para os próximos meses e me dedicando muito aos estudos”.

