Em parceria com universitários do México, Arquitetura da UMC elabora projeto urbano para Mogi

Alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), em parceria com estudantes da Universidad de Guadalajara (México), vão desenvolver um projeto de intervenção urbana para melhorar a mobilidade no bairro Nova Mogilar, em Mogi das Cruzes. A proposta concentra-se em pontos críticos do sistema viário local, como a rotatória do Habib’s, um dos trechos de maior gargalo no trânsito da cidade atualmente.

Nesta segunda-feira (27/4), estudantes e docentes visitaram pontos de Mogi para coleta de primeiras informações para o projeto, que visa criar alternativas para o trânsito com a futura extensão da linha de trem da CPTM até o Distrito de Cezar de Souza.

A iniciativa integra a Jornada de Arquitetura e Urbanismo da UMC, que será realizada desta segunda até quinta-feira, e propõe aproximar a formação acadêmica de desafios concretos enfrentados pelo município. O trabalho será orientado pelo professor Celso Ledo Martins e reunirá alunos brasileiros e mexicanos no desenvolvimento de soluções urbanísticas aplicadas à realidade local.

Os estudantes serão desafiados a analisar um problema real de mobilidade urbana e propor soluções viáveis, considerando aspectos técnicos, financeiros, sociais e urbanos que impactam diretamente o cotidiano da população.

Intercâmbio acadêmico e cultural

A participação internacional ocorre a partir da parceria acadêmica entre a UMC e a Universidad de Guadalajara (UDEG), formalizada em outubro de 2025 e estruturada pela Coordenação de Internacionalização e Global Experience (CIGEX) da instituição. Durante a semana, os estudantes mexicanos participarão de atividades acadêmicas, oficinas e do desenvolvimento conjunto do projeto urbano.

Para a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo e responsável pela programação da Jornada, professora Samira Bittar, a iniciativa amplia o repertório dos alunos e fortalece a formação acadêmica. “O contato com diferentes realidades e abordagens contribui para uma formação mais crítica e conectada aos desafios contemporâneos das cidades”.

A abertura da Jornada contou com a palestra “Evolução da Arquitetura no México”, ministrada pelo professor Diego Angel Alvarez Vergara, da Universidad de Guadalajara, que apresentou um panorama dos processos históricos e das transformações recentes da arquitetura no país.

Integração entre ensino, pesquisa e prática

Com a proposta de integrar ensino, prática e intercâmbio internacional, a Jornada de Arquitetura e Urbanismo da UMC reforça a aproximação entre universidade e cidade ao estimular a produção de soluções voltadas a problemas urbanos concretos.

O projeto reúne alunos da graduação e dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, promovendo um ambiente acadêmico mais qualificado e colaborativo. A participação de alunos em diferentes etapas da formação amplia o rigor analítico das propostas e estimula a produção de conhecimento aplicado.

“Essa articulação contribui diretamente para o desenvolvimento de soluções mais consistentes e inovadoras, ao mesmo tempo em que aproxima ensino, pesquisa e prática profissional — um dos pilares da formação universitária contemporânea”, afirma Samira.

“Parcerias internacionais proporcionam aos estudantes uma formação mais ampla, conectada às demandas globais da profissão. Além disso, essas parcerias ampliam o acesso a projetos de pesquisa internacionais, eventos acadêmicos e até programas de dupla titulação, aumentando a competitividade no mercado de trabalho. O estudante também desenvolve habilidades valorizadas globalmente, como domínio de outros idiomas, adaptabilidade, autonomia e visão multicultural”, destaca o professor Marcello Francisco dos Santos, coordenador da CIGEX.