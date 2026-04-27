Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 27 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Em parceria com universitários do México, Arquitetura da UMC elabora projeto urbano para Mogi

Proposta foca gargalos viários no Nova Mogilar, incluindo rotatória do Habib's, um dos pontos de maior trânsito na atualidade

27 abril 2026 - 18h26Por da Reportagem Local
Alunos desenvolvem projeto de intervenção urbana Alunos desenvolvem projeto de intervenção urbana - (Foto: Divulgação)

Alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), em parceria com estudantes da Universidad de Guadalajara (México), vão desenvolver um projeto de intervenção urbana para melhorar a mobilidade no bairro Nova Mogilar, em Mogi das Cruzes. A proposta concentra-se em pontos críticos do sistema viário local, como a rotatória do Habib’s, um dos trechos de maior gargalo no trânsito da cidade atualmente.

Nesta segunda-feira (27/4), estudantes e docentes visitaram pontos de Mogi para coleta de primeiras informações para o projeto, que visa criar alternativas para o trânsito com a futura extensão da linha de trem da CPTM até o Distrito de Cezar de Souza.

A iniciativa integra a Jornada de Arquitetura e Urbanismo da UMC, que será realizada desta segunda até quinta-feira, e propõe aproximar a formação acadêmica de desafios concretos enfrentados pelo município. O trabalho será orientado pelo professor Celso Ledo Martins e reunirá alunos brasileiros e mexicanos no desenvolvimento de soluções urbanísticas aplicadas à realidade local. 

Os estudantes serão desafiados a analisar um problema real de mobilidade urbana e propor soluções viáveis, considerando aspectos técnicos, financeiros, sociais e urbanos que impactam diretamente o cotidiano da população.

Intercâmbio acadêmico e cultural

A participação internacional ocorre a partir da parceria acadêmica entre a UMC e a Universidad de Guadalajara (UDEG), formalizada em outubro de 2025 e estruturada pela Coordenação de Internacionalização e Global Experience (CIGEX) da instituição. Durante a semana, os estudantes mexicanos participarão de atividades acadêmicas, oficinas e do desenvolvimento conjunto do projeto urbano. 

Para a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo e responsável pela programação da Jornada, professora Samira Bittar, a iniciativa amplia o repertório dos alunos e fortalece a formação acadêmica. “O contato com diferentes realidades e abordagens contribui para uma formação mais crítica e conectada aos desafios contemporâneos das cidades”. 

A abertura da Jornada contou com a palestra “Evolução da Arquitetura no México”, ministrada pelo professor Diego Angel Alvarez Vergara, da Universidad de Guadalajara, que apresentou um panorama dos processos históricos e das transformações recentes da arquitetura no país. 

Integração entre ensino, pesquisa e prática

Com a proposta de integrar ensino, prática e intercâmbio internacional, a Jornada de Arquitetura e Urbanismo da UMC reforça a aproximação entre universidade e cidade ao estimular a produção de soluções voltadas a problemas urbanos concretos. 

O projeto reúne alunos da graduação e dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, promovendo um ambiente acadêmico mais qualificado e colaborativo. A participação de alunos em diferentes etapas da formação amplia o rigor analítico das propostas e estimula a produção de conhecimento aplicado.  

“Essa articulação contribui diretamente para o desenvolvimento de soluções mais consistentes e inovadoras, ao mesmo tempo em que aproxima ensino, pesquisa e prática profissional — um dos pilares da formação universitária contemporânea”, afirma Samira.

“Parcerias internacionais proporcionam aos estudantes uma formação mais ampla, conectada às demandas globais da profissão. Além disso, essas parcerias ampliam o acesso a projetos de pesquisa internacionais, eventos acadêmicos e até programas de dupla titulação, aumentando a competitividade no mercado de trabalho. O estudante também desenvolve habilidades valorizadas globalmente, como domínio de outros idiomas, adaptabilidade, autonomia e visão multicultural”, destaca o professor Marcello Francisco dos Santos, coordenador da CIGEX.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acir Filló lança mais um livro: 'O coveiro de São Paulo'
Região

Acir Filló lança mais um livro: 'O coveiro de São Paulo'

Leozinho brilha em Piracicaba e conquista 3&ordm; lugar em tradicional festival de canto
Artista de Itaquá em destaque

Leozinho brilha em Piracicaba e conquista 3º lugar em tradicional festival de canto

Condemat+ promove treinamento para atuação em enchentes e inundações
Capacitação

Condemat+ promove treinamento para atuação em enchentes e inundações

Conselho da Pessoa com Deficiência realiza Seminário Azul na quinta-feira em Ferraz
Região

Conselho da Pessoa com Deficiência realiza Seminário Azul na quinta-feira em Ferraz

Defesa Civil alerta para mudança no tempo e previsão de chuva nos próximos dias em SP
Clima

Defesa Civil alerta para mudança no tempo e previsão de chuva nos próximos dias em SP

Prefeito recebe comandantes do Corpo de Bombeiros e avança na implantação de quartel em Poá
Região

Prefeito recebe comandantes do Corpo de Bombeiros e avança na implantação de quartel em Poá