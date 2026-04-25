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Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
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Clima

Defesa Civil alerta para mudança no tempo e previsão de chuva nos próximos dias em SP

Instabilidades aumentam com a aproximação de frente fria pelo oceano e podem provocar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento

25 abril 2026 - 16h20Por Agência SP
A tendência para os próximos dias é de aumento das chuvas em grande parte do estadoA tendência para os próximos dias é de aumento das chuvas em grande parte do estado - (Foto: Agência SP)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a mudança nas condições do tempo entre domingo (26) e os próximos dias, com previsão de pancadas de chuva em diversas regiões do estado.

No domingo (26), o dia começa com predomínio de sol em grande parte do território paulista. A partir da tarde, no entanto, há previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões sul e sudeste. A instabilidade ocorre devido à aproximação de uma frente fria pelo oceano, combinada ao calor e à alta umidade.

Na segunda-feira (27), o cenário se intensifica e atinge todo o estado. As pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do dia, com momentos de moderada a forte intensidade, acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento, com maior impacto nas regiões sul e sudeste paulista.

A tendência para os próximos dias é de aumento das chuvas em grande parte do estado, com possibilidade de volumes elevados, especialmente nas regiões sul, sudeste e leste. As precipitações devem ocorrer de forma irregular e, em alguns momentos, podem ser mais intensas, elevando o risco para transtornos.

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos. A população deve evitar áreas de risco, não atravessar vias alagadas e acompanhar os alertas oficiais. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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