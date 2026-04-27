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Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
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Capacitação

Condemat+ promove treinamento para atuação em enchentes e inundações

Capacitação das Defesas Civis reúne municípios consorciados e reforça preparo técnico para resposta a eventos climáticos extremos

27 abril 2026 - 17h39Por da Região
Condemat+ realizou capacitação das Defesas CivisCondemat+ realizou capacitação das Defesas Civis - (Foto: Divulgação/Condemat+)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), por meio do Grupo de Trabalho de Defesa Civil, realizou, nesta segunda-feira (27/04), um treinamento voltado a situações de enchentes e inundações, com foco na atuação de emergência e resgate com uso de botes. A atividade aconteceu no espaço Canoar, em Juquitiba (SP), e teve como objetivo capacitar agentes para atuação qualificada no enfrentamento a eventos climáticos extremos.

A capacitação reuniu 26 participantes dos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano, fortalecendo a integração regional e a padronização dos atendimentos em situações de risco. Durante o treinamento, os agentes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos voltados à atuação em áreas alagadas, incluindo técnicas de resposta a emergências, noções de segurança em ambientes inundados, procedimentos de resgate e evacuação de vítimas, organização operacional em ocorrências hidrológicas e estratégias de atuação coordenada entre equipes.

A instrução foi conduzida pelos especialistas Fernando Godinho e Gustavo Gonçalves de Moraes, profissionais com experiência na área por meio da Canoar, parceira do projeto, sob a coordenação do Núcleo de Ensino da Defesa Civil de Itaquaquecetuba. A iniciativa ocorre pelo segundo ano consecutivo e reforça o compromisso do Condemat+ com a qualificação contínua das equipes.

Para o coordenador do grupo de trabalho da Defesa Civil do Condemat+, Anderson Marchiori, que também é subsecretário de Defesa Civil de Itaquaquecetuba, a ação evidencia a importância da atuação conjunta. “A integração promovida pelo CONDEMAT+ é fundamental para o preparo, alinhamento e eficiência nas respostas às ocorrências. O consórcio cumpre um papel determinante na padronização dos atendimentos em toda a região. Em nome do presidente Luis Camargo, prefeito de Arujá, agradecemos o apoio e suporte do consórcio na realização de mais esta importante ação”, destacou.

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