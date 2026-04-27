Conselho da Pessoa com Deficiência realiza Seminário Azul na quinta-feira em Ferraz

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, realizará na próxima quinta-feira (30), às 9h, o evento Seminário Azul. O encontro será realizado na Câmara Municipal, na Rua Deputado Queiroz Teles, 235 - Vila Romanopolis, com participação gratuita e aberta ao público.

A programação reúne especialistas para abordar diferentes aspectos relacionados ao autismo, com conteúdos pensados para facilitar o entendimento e promover diálogo entre familiares, profissionais e população em geral.

Ao longo do encontro, serão discutidos temas como a identificação de sinais, caminhos de atendimento, desafios enfrentados por famílias atípicas, além da importância da rede de apoio e de estratégias práticas voltadas à inclusão no ambiente escolar. Também haverá espaço para esclarecer dúvidas e combater informações equivocadas sobre o transtorno.

Mais do que um ciclo de palestras, o seminário busca fortalecer a conscientização e ampliar o debate sobre inclusão, respeito e garantia de direitos das pessoas com TEA.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, o objetivo é aproximar a informação da população. " Queremos contribuir para uma compreensão mais ampla sobre autismo, promovendo empatia, acolhimento e acesso a conteúdos de qualidade", destacou.