Administração e Saúde promovem 2ª Campanha de Atualização Vacinal para servidores municipais

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza nesta segunda-feira (8) a 2ª Campanha de Atualização Vacinal destinada aos servidores públicos municipais e colaboradores. Esta iniciativa, promovida pelas secretarias de Administração e Saúde, ocorre no refeitório do Paço Municipal, das 9h às 15h, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e fortalecer as ações preventivas voltadas aos profissionais que atuam diariamente no atendimento à população.



Ao longo do dia, os participantes têm a oportunidade de atualizar a carteira de vacinação conforme as orientações do calendário vacinal vigente. Para receber o atendimento, basta apresentar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, permitindo que as equipes de saúde realizem a avaliação e a aplicação das doses necessárias.



A campanha integra a política de atenção à saúde do servidor desenvolvida pela Administração Municipal e busca incentivar a prevenção como ferramenta fundamental para a promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Além da proteção individual, a imunização contribui para reduzir riscos de transmissão de doenças e fortalecer a saúde coletiva.



De acordo com a coordenadora executiva de Administração, Elen de Oliveira, a iniciativa aproxima os serviços de saúde dos servidores e amplia o alcance das ações preventivas. “A vacinação é uma das medidas mais eficazes para a prevenção de doenças e a preservação da saúde. Ao promovermos essa campanha dentro do ambiente de trabalho, facilitamos o acesso dos servidores à imunização e reforçamos uma cultura de cuidado, prevenção e valorização das pessoas que contribuem diariamente para o funcionamento dos serviços públicos”, destaca.



A ação também evidencia a integração entre as secretarias de Administração e Saúde na construção de políticas voltadas ao bem-estar dos trabalhadores, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e a oferta de condições cada vez mais adequadas para o exercício das atividades profissionais.