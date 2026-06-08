Governo de SP lança prêmio para reconhecer municípios por eficiência em saneamento e segurança

A partir do dia 10 de junho, municípios paulistas poderão se inscrever no Prêmio Cofehidro, disputa inédita criada pelo Governo de São Paulo para reconhecer projetos considerados mais eficientes na gestão de recursos hídricos do estado. A iniciativa será anunciada oficialmente durante a programação da Semana do Meio Ambiente e é coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Cofehidro).

As inscrições para o Prêmio Cofehidro vão até 30 de junho e podem ser feitas neste link: https://semil.sp.gov.br/premio-fehidro-2026/. A proposta é incentivar projetos com maior capacidade de execução, impacto regional e eficiência no uso de recursos públicos, em um momento em que o Estado amplia a efetividade dos investimentos em infraestrutura hídrica diante de eventos climáticos extremos, da pressão sobre os sistemas de abastecimento de água e da necessidade de expansão do saneamento básico.

A premiação terá quatro categorias: “Obra de Alto Impacto”, “Execução de Referência”, “CBH Destaque em Efetividade” e “CBH Destaque em Eficiência Orçamentária”. Além da qualidade técnica dos empreendimentos, serão analisados critérios como cumprimento de cronograma, capacidade de contratação, prestação de contas e potencial de replicação das iniciativas em outras regiões do Estado.

Na categoria voltada às obras de alto impacto, o foco estará em projetos que apresentem resultados concretos na melhoria da qualidade e da disponibilidade de água, na redução de riscos ambientais e no atendimento direto à população. Já a categoria “Execução de Referência” vai avaliar empreendimentos que se destacaram pela condução técnica e pela eficiência administrativa durante a implementação.

“Mais do que reconhecer boas obras, o prêmio busca estimular uma cultura de eficiência, planejamento e resultado na gestão dos recursos hídricos. O desafio hoje não é apenas investir, mas garantir que os projetos tenham impacto concreto na vida das pessoas e na segurança hídrica do Estado”, afirma Marcela Nectoux, diretora de Recursos Hídricos e secretária-executiva do Fehidro.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas também serão avaliados por indicadores de desempenho. Um dos critérios considera o percentual de empreendimentos que efetivamente foram contratados após indicação ao Fehidro. Outro mede a capacidade de converter os recursos previstos em empreendimentos efetivamente contratados.

A análise dos projetos será realizada pela Diretoria de Recursos Hídricos, com apoio dos agentes técnicos responsáveis pelas avaliações e pelas visitas aos empreendimentos inscritos. Os vencedores serão anunciados em dezembro, durante evento específico do Cofehidro.

Criado para apoiar ações de preservação, recuperação e gestão das bacias hidrográficas paulistas, o Fehidro financia projetos apresentados por prefeituras, órgãos públicos, consórcios intermunicipais, concessionárias e entidades sem fins lucrativos ligadas à área ambiental e de saneamento.

Entre 2023 e 2025, o Fehidro contratou R$ 1,17 bilhão em investimentos, sendo R$ 982,2 milhões destinados diretamente aos municípios. Desse total, R$ 750,5 milhões financiaram iniciativas estruturantes, incluindo drenagem urbana, ampliação e modernização do esgotamento sanitário, controle de perdas em sistemas de abastecimento, contenção de processos erosivos e manejo de resíduos sólidos.

Somente em 2025, o Fundo atendeu 213 municípios, com R$ 403,7 milhões contratados. No mesmo período, 445 obras possuíam contrato ativo, totalizando R$ 662,4 milhões, sendo 97% delas conduzidas diretamente pelas administrações municipais.

Sobre o Fehidro

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, é um instrumento que apoia os municípios paulistas na gestão e recuperação dos recursos hídricos. O objetivo do Fundo é financiar projetos voltados à preservação, proteção e recuperação das bacias hidrográficas do Estado. Por meio dos Comitês de Bacias, os municípios podem submeter propostas alinhadas às prioridades regionais e aos Planos de Bacia, garantindo que os investimentos atendam às necessidades locais.

Para receber recursos do Fehidro, podem se candidatar pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado e dos municípios de São Paulo; concessionárias e permissionárias de serviços públicos com atuação nas áreas de saneamento, meio ambiente ou aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos; consórcios intermunicipais regularmente constituídos; e entidades privadas sem fins lucrativos, independentemente de serem usuárias de recursos hídricos. A lista completa de requisitos está disponível no site da Semil (https://semil.sp.gov.br/srhsb/fehidro-fundo-estadual-de-recursos-hidricos).

Sobre a Semana do Meio Ambiente

Realizada pelo Governo de São Paulo em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Semana do Meio Ambiente terá como ponto alto evento no Parque Ecológico do Tietê (PET), na zona leste da capital paulista, no dia 10 de junho. A edição deste ano incorpora o legado do Summit Agenda SP+Verde, ampliando a integração entre governo, setor produtivo, investidores e sociedade civil em torno da agenda climática, da economia verde e do desenvolvimento sustentável. A programação inclui uma série de anúncios e entregas, ativações e atrações com a participação de empresas e entidades selecionadas por edital público. Também está previsto na programação o Fórum SP Conecta, iniciativa da Semil e da InvestSP a ser realizada no próximo dia 16 de junho, voltada à atração de investimentos e ao fortalecimento da competitividade ambiental no Estado de São Paulo. A Semana do Meio Ambiente também faz alusão às comemorações dos 40 anos da Semil.