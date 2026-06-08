Shows reúnem grande público; Arujá comemora 174 nesta terça-feira

Arujá viveu um final de semana com grande público nos shows de comemoração do aniversário da cidade, o Arujá Fest 2026.

A cantora Simone Mendes subiu ao Palco 1 do Espaço de Eventos do Centro Residencial, na Avenida da PL, para encerrar com chave de ouro a última noite de shows. O evento, promovido pela Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, celebrou em grande estilo os 174 anos de emancipação político-administrativa do município, reunindo uma verdadeira multidão que foi ao delírio em uma atmosfera de muita alegria e total segurança.

Antes da grande atração nacional tomar conta da Arena de Eventos, o público pôde prestigiar e valorizar os talentos da nossa cidade e região.

Toda a megaestrutura montada garantiu o conforto das famílias, oferecendo ainda uma ampla praça de alimentação, parque de diversões, salas de acolhimento para mulheres e autistas, e acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs). A segurança também foi um dos pontos altos de todo o festival, operada de forma exemplar pelo sistema de monitoramento inteligente Smart Arujá, em conjunto com as Polícias Militar, Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM).

Só para se ter uma ideia, no sábado (6) a programação manteve o clima de festa e muita energia que marcou os primeiros dias.

A noite começou com apresentações de artistas locais no Palco 2, a Banda La Fortune e Edu Ferreira & Tegal. Eles animaram o público e cumpriram, em grande estilo, o objetivo de valorizar os talentos da cidade e da região.

No palco principal, destinado às atrações nacionais, Marcos & Bellutti abriram a sequência de shows com sucessos que marcaram a carreira da dupla. Na sequência, o destaque ficou por conta do cantor Leonardo, que encerrou a noite levando ao público clássicos do sertanejo e transformando o espaço em um grande coro.

Ato cívico oficial é realizado na Praça do Coreto com a população e autoridades

Arujá celebrou seus 174 anos nesta segunda-feira (8) com a realização de um Ato Cívico na Praça do Coreto.

A cerimônia reuniu autoridades, representantes da Elite Cívica e moradores para o hasteamento das bandeiras e a execução dos hinos Nacional e de Arujá. “O evento integrou a programação comemorativa do aniversário do município e destacou a história, os valores cívicos e o orgulho de ser arujaense”, disse o prefeito de Arujá, Luis Camargo (PSD).

Embora os grandes shows na Arena de Eventos tenham chegado ao fim, a programação festiva em celebração ao aniversário da cidade seguiu em ritmo total.

A Prefeitura de Arujá convidou toda a população para acompanhar as tradicionais atividades que movimentarão o centro do município.

Às 10 horas foi realizado o ato cívico oficial. O evento comemorativo contou com a execução dos hinos Nacional e de Arujá, apresentados pela Elite Cívica da Guarda Mirim de Arujá.

Já a partir das 14h, no mesmo local (Rua Prudente de Moraes, Centro), aconteceu a abertura oficial da Festa das Nações 2026, que se estenderá até o dia 28 de junho.

O primeiro dia do evento contará com diversas barracas de comidas típicas e um cronograma repleto de atrações musicais e culturais para toda a família.