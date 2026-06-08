Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 08 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Feira de Empreendedores especial de Dia dos Namorados movimenta o Paço Municipal nesta quinta-feira

Ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura fortalece os pequenos negócios e amplia oportunidades de comercialização para empreendedores locais

08 junho 2026 - 16h03Por da Reportagem Local
A iniciativa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo local, fortalecer a economia do município e ampliar a visibilidade dos pequenos negócios ferrazenses.A iniciativa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo local, fortalecer a economia do município e ampliar a visibilidade dos pequenos negócios ferrazenses. - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura realiza nesta quinta-feira (11), das 9h às 15h, a Feira de Empreendedores em alusão ao Dia dos Namorados. O evento ocorrerá no Paço Municipal, na Rua Pedro Foschini, nº 200, na Vila Romanópolis, e será aberto ao público.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo local, fortalecer a economia do município e ampliar a visibilidade dos pequenos negócios ferrazenses. Aproveitando a proximidade do Dia dos Namorados, a feira reunirá empreendedores de diferentes segmentos, oferecendo ao público uma variedade de produtos e opções de presentes para a data comemorativa.

Além de estimular a comercialização e a geração de renda, a ação busca aproximar os empreendedores da população, criando um espaço de divulgação, networking e fortalecimento das atividades econômicas desenvolvidas na cidade. A expectativa é que a feira contribua para impulsionar as vendas em um dos períodos mais importantes do calendário comercial.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura destaca que eventos como este fazem parte das estratégias municipais voltadas ao fomento do empreendedorismo, à valorização da produção local e à criação de oportunidades para micro e pequenos empreendedores ampliarem sua atuação no mercado.

Com entrada gratuita, a Feira de Empreendedores especial de Dia dos Namorados é uma oportunidade para que moradores, servidores municipais e visitantes conheçam o potencial dos negócios locais, apoiem os empreendedores da cidade e encontrem opções criativas e acessíveis para celebrar a data.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arujá celebra 174 anos com tradicional ato cívico
Região

Arujá celebra 174 anos com tradicional ato cívico

CNL encerra Operação de Corpus Christi sem mortes nas rodovias concessionadas
Região

CNL encerra Operação de Corpus Christi sem mortes nas rodovias concessionadas

Shows reúnem grande público; Arujá comemora 174 nesta terça-feira
Região

Shows reúnem grande público; Arujá comemora 174 nesta terça-feira

Governo de SP lança prêmio para reconhecer municípios por eficiência em saneamento e segurança
Meio Ambiente

Governo de SP lança prêmio para reconhecer municípios por eficiência em saneamento e segurança

Administração e Saúde promovem 2ª Campanha de Atualização Vacinal para servidores municipais
Região

Administração e Saúde promovem 2ª Campanha de Atualização Vacinal para servidores municipais

Fim do feriado de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-Bertioga
Trânsito

Fim do feriado de Corpus Christi tem fluxo normal de veículos na Mogi-Bertioga