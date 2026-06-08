Feira de Empreendedores especial de Dia dos Namorados movimenta o Paço Municipal nesta quinta-feira

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura realiza nesta quinta-feira (11), das 9h às 15h, a Feira de Empreendedores em alusão ao Dia dos Namorados. O evento ocorrerá no Paço Municipal, na Rua Pedro Foschini, nº 200, na Vila Romanópolis, e será aberto ao público.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo local, fortalecer a economia do município e ampliar a visibilidade dos pequenos negócios ferrazenses. Aproveitando a proximidade do Dia dos Namorados, a feira reunirá empreendedores de diferentes segmentos, oferecendo ao público uma variedade de produtos e opções de presentes para a data comemorativa.

Além de estimular a comercialização e a geração de renda, a ação busca aproximar os empreendedores da população, criando um espaço de divulgação, networking e fortalecimento das atividades econômicas desenvolvidas na cidade. A expectativa é que a feira contribua para impulsionar as vendas em um dos períodos mais importantes do calendário comercial.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura destaca que eventos como este fazem parte das estratégias municipais voltadas ao fomento do empreendedorismo, à valorização da produção local e à criação de oportunidades para micro e pequenos empreendedores ampliarem sua atuação no mercado.

Com entrada gratuita, a Feira de Empreendedores especial de Dia dos Namorados é uma oportunidade para que moradores, servidores municipais e visitantes conheçam o potencial dos negócios locais, apoiem os empreendedores da cidade e encontrem opções criativas e acessíveis para celebrar a data.