AJULIACOSTA reúne mais de 400 pessoas em Mogi e transforma Movimento Fest

A rapper mogiana AJULIACOSTA foi a grande protagonista do Movimento Fest, realizado no último sábado (13), na Arena Chefz, em Mogi das Cruzes, com a presença de mais de 400 pessoas. Reunindo música, cultura urbana, entretenimento familiar e solidariedade, o evento marcou o retorno da artista à cidade onde nasceu e reforçou o papel da cultura como ferramenta de transformação social.

Durante a programação, o público acompanhou apresentações de DJs e artistas convidados, além do aguardado show de AJULIACOSTA. O festival também contou com espaço gastronômico, atividades para famílias e participação de empreendedores locais, promovendo uma experiência voltada para diferentes públicos.

Um dos destaques do evento foi a ação solidária em apoio à ONG Nós Mães de Família. Como parte da entrada, os participantes contribuíram com alimentos não perecíveis ou agasalhos, que serão destinados a mães solo em situação de vulnerabilidade social.

Idealizada pela própria artista, a ONG nasceu de sua vivência como filha de uma mãe solo e tem como missão oferecer acolhimento, suporte e oportunidades para mulheres que assumem sozinhas a responsabilidade por suas famílias.

O Movimento Fest marcou o início de uma proposta que une cultura, pertencimento e impacto social, fortalecendo a cena cultural da região e ampliando o alcance de iniciativas voltadas ao protagonismo feminino.

Sobre AJULIACOSTA



Natural de Mogi das Cruzes, Júlia Costa, conhecida artisticamente como AJULIACOSTA, é rapper, cantora, compositora e empresária. Um dos principais nomes da nova geração do rap brasileiro, ganhou projeção internacional ao conquistar o prêmio Best New International Act no BET Awards 2025. No mesmo ano, integrou a lista Forbes Under 30 Brasil e ampliou sua atuação social por meio da ONG Nós Mães de Família.