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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Doação de Sangue

Suzano mobiliza colaboradores(as) para doação de sangue em Mogi das Cruzes (SP)

Ação engajou colaboradores e familiares em apoio ao Banco de Sangue da Santa Casa de Mogi das Cruzes na semana do Dia Mundial do Doador

15 junho 2026 - 16h34Por da Reportagem Local
Ação engajou colaboradores e familiares em apoio ao Banco de Sangue da Santa Casa de Mogi das Cruzes na semana do Dia Mundial do DoadorAção engajou colaboradores e familiares em apoio ao Banco de Sangue da Santa Casa de Mogi das Cruzes na semana do Dia Mundial do Doador - (Foto: Divulgação)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou um mutirão de doação de sangue em apoio ao Banco de Sangue da Santa Casa de Mogi das Cruzes (SP). A ação, realizada no último dia 13, mobilizou 18 colaboradores(as) e familiares voluntários(as), em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no último dia 14.

 

A iniciativa faz parte do Programa Voluntariar, da Suzano, que há mais de 20 anos incentiva o voluntariado, a solidariedade e a cidadania entre colaboradores(as), prestadores(as) de serviços e familiares, em parceria com o time de Saúde e Qualidade de Vida. A mobilização contribuiu para o abastecimento do Hemocentro Transfusão de Mogi das Cruzes, responsável por atender hospitais e clínicas da região do Alto Tietê.

 

“Essa ação reforça um dos direcionadores da Suzano, que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo. Com um gesto simples, podemos salvar vidas. Ao incentivar a doação de sangue entre colaboradores e parceiros, ampliamos nosso impacto positivo na sociedade”, afirma Adriano Martins, coordenador do Programa Voluntariar da Suzano.

 

De acordo com o Hemocentro Transfusão, os estoques de sangue estão abaixo do ideal, especialmente neste período do ano. A proximidade do inverno, as datas festivas e a Copa do Mundo, contribuem para a queda no número de doadores(as). A unidade reforça a necessidade, principalmente, de sangue dos tipos O e A, positivo e negativo.

 

Iniciativa de tradição

 

A campanha é realizada desde 2018 e ocorre duas vezes ao ano, nos meses de junho e novembro, em alusão ao Dia Mundial e ao Dia Nacional do Doador de Sangue, respectivamente.

 

A colaboradora Evelyn Cristina Alves sabe a importância da doação de sangue para salvar vidas. Embora seja a primeira vez que participará da campanha promovida pela Suzano, Evelyn destaca que para ela a doação de sangue é um hábito que já vem de anos.

 

“A doação de sangue faz parte da minha vida há muitos anos. Minha motivação começou quando participei de uma campanha para ajudar uma mãe que precisava de doadores para a filha internada. Mais tarde, essa causa ganhou um significado ainda maior quando meu próprio filho precisou passar por uma cirurgia cardíaca e ficou internado na UTI. Vivenciar essa realidade de perto me mostrou o quanto uma doação pode fazer a diferença na vida de uma família. Participar pela primeira vez da campanha promovida pela Suzano é motivo de alegria, porque além de reforçar os estoques dos hemocentros, a iniciativa mobiliza as pessoas em torno da solidariedade e demonstra como pequenas atitudes podem gerar e compartilhar valores significativos na nossa sociedade”, destaca Evelyn.

 

Importância da doação de sangue

 

De acordo com o Ministério da Saúde, o sangue é essencial em uma variedade de situações médicas e a única fonte de obtenção é por meio da doação voluntária de indivíduos saudáveis. As doações são destinadas principalmente para cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragia e para o atendimento de pacientes oncológicos, com anemias crônicas e outras doenças graves. Ainda de acordo com o Ministério, uma doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas. Na ação promovida pela Suzano, no último sábado, as 18 doações poderão beneficiar até 68 pessoas.

 

 

O Hemocentro Transfusão atende em dois endereços:

        Av. Antônio Marques Figueira, 1861, centro de Suzano

        Av. Barão de Jaceguai, 1148, centro de Mogi das Cruzes

O atendimento ocorre de segunda a sábado:

        Mogi das Cruzes: das 8h às 13h

        Suzano: das 7h às 17h

Para doar, é necessário agendamento pelo telefone (11) 4752-9999.

 

Informações sobre os critérios de doação podem ser consultados diretamente no site da entidade pelo link https://www.transfusao.srv.br/home/.

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