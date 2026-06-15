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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Região

Mais de 5 mil pessoas acompanham a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 em Ferraz

Transmissão pública reuniu famílias, atrações culturais, gastronomia e lazer no Centro de Convenções neste sábado

15 junho 2026 - 16h37Por De Ferraz
Mais de 5 mil pessoas acompanham a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 em FerrazMais de 5 mil pessoas acompanham a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 em Ferraz - (Foto: Camile Melo/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reuniu mais de 5 mil pessoas neste sábado (13) para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A transmissão pública da partida entre Brasil e Marrocos, realizada no Centro de Convenções, na Vila Romanópolis, transformou o espaço em um grande ponto de encontro para torcedores, famílias e visitantes. Em campo, as duas seleções empataram em 1 a 1, resultado acompanhado com entusiasmo pelo público presente.

Com início às 17 horas, o evento contou com uma estrutura preparada para receber os torcedores, incluindo um telão de 40 metros quadrados para a exibição da partida. Além da transmissão, a programação ofereceu diversas atrações culturais e de lazer, proporcionando uma experiência completa para quem escolheu torcer pela seleção em Ferraz de Vasconcelos.

Antes do início do jogo, o grupo de pagode Jeito Mania animou os presentes com um repertório descontraído e envolvente, aquecendo o clima de confraternização entre os torcedores. Na sequência, alunos do Centro de Arte e Cultura (CAC) realizaram apresentações de dança sob a direção da coordenadora e coreógrafa Dani Tavares. As performances trouxeram releituras de sucessos da música brasileira, como Homem com H, eternizada por Ney Matogrosso, Tico-Tico no Fubá, associada à cantora Carmen Miranda, além de uma coreografia inspirada em Machika, apresentada por Anitta durante o Festival Coachella.

A tradicional Feira Gastronômica também integrou a programação e ganhou um toque especial com a inclusão de barracas de comidas típicas juninas, ampliando as opções para o público. Outro destaque foi o espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo, que reuniu colecionadores de diferentes idades em um momento de interação e diversão.

As crianças também tiveram atenção especial durante toda a festividade. Brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce garantiram entretenimento para o público infantil, reforçando o caráter familiar do evento.

A transmissão contou com a presença da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, do deputado federal Rodrigo Gambale, além de secretários municipais, vereadores e outras autoridades da cidade, que prestigiaram a iniciativa ao lado da população.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, o sucesso de público demonstra a importância de promover eventos que fortalecem o sentimento de pertencimento e valorizem a convivência comunitária. “A Copa do Mundo tem a capacidade de unir pessoas de diferentes gerações em torno de uma mesma paixão. Ver mais de 5 mil pessoas reunidas em um ambiente seguro, acolhedor e repleto de atrações culturais mostra a força desses momentos de integração. Mesmo com o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, o mais importante foi a oportunidade de reunir a população em um ambiente de celebração, lazer e convivência. Nosso compromisso é continuar promovendo iniciativas que valorizem a cultura, o turismo e o convívio social em Ferraz de Vasconcelos”, destacou.

Esta ação reforça o compromisso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos em ampliar o acesso gratuito à cultura, ao entretenimento e ao esporte, promovendo eventos que fortalecem os vínculos comunitários e proporcionam momentos de lazer para toda a população.

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