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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Desenvolvimento Econômico

Emprega Ferraz realizará mutirão com mais de 220 vagas de emprego no município

Ação acontecerá no dia 22 de junho com oportunidades para diferentes áreas, incluindo vagas CLT, estágio, jovem aprendiz e PCD

15 junho 2026 - 16h29Por de Ferraz
Emprega Ferraz realizará mutirão com mais de 220 vagas de emprego no municípioEmprega Ferraz realizará mutirão com mais de 220 vagas de emprego no município - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, realizará na próxima segunda-feira, 22 de junho, mais uma edição do Emprega Ferraz, iniciativa voltada à geração de oportunidades e ampliação do acesso ao mercado de trabalho para a população.

A ação acontecerá na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos, localizada na Rua Bruno Altafim, 26 – Sítio Paredão, com distribuição de senhas das 8h30 às 12h e início dos atendimentos às 9 horas.

Ao todo, serão disponibilizadas mais de 220 vagas de emprego, contemplando diferentes perfis profissionais, níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades incluem vagas em regime CLT, estágio, jovem aprendiz e também exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). As informações sobre cargos e requisitos constam no material de divulgação do mutirão.

Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para motorista de ônibus urbano, operador de caixa, atendente de lanchonete, fiscal de prevenção de perdas, balconista de padaria, açougueiro, costureiro(a), auxiliar de produção, atendimentos administrativos, logística, manutenção, mecânica, vendas, além de vagas para jovem aprendiz e estágios. O mutirão também contará com oportunidades para pessoas sem experiência, ampliando as chances de inserção profissional.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, destacou a importância da ação para aproximar empresas e trabalhadores. “O Emprega Ferraz é uma oportunidade importante para conectar quem está em busca de trabalho com empresas que precisam contratar. Nosso objetivo é facilitar esse acesso, gerar oportunidades reais e fortalecer a empregabilidade no município, atendendo diferentes perfis profissionais”, afirmou o secretário.

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local com currículo atualizado impresso e documento oficial com foto. A orientação é que os interessados cheguem cedo, devido à alta procura esperada.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo em ações de geração de emprego, qualificação profissional e desenvolvimento econômico, fortalecendo o acesso da população ao mercado de trabalho.

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