Copa Junina Poá reúne 8 mil pessoas e transforma Praça de Eventos na estreia da Seleção

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026 entrou para a história de Poá na noite do último sábado (13). Cerca de 8 mil pessoas passaram pela Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe para acompanhar, em um mega telão de LED de 50 metros quadrados, o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, e aproveitar a estrutura do evento, que contou com show de abertura, brinquedos infláveis e pipoca e algodão-doce gratuitos. O gol de Vinícius Jr., que garantiu o primeiro ponto brasileiro no Mundial, levou a torcida ao delírio e foi celebrado com uma grande queima de fogos, emocionando o público presente.



Idealizada pelo prefeito Saulo Souza, a transmissão da partida integrou a programação da Copa Junina Poá 2026 e marcou um momento inédito para o município. Pela primeira vez na história da cidade, foi montada uma grande arena pública para a população acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, reunindo esporte, cultura, entretenimento e lazer para toda a família.



O prefeito Saulo Souza acompanhou a estreia da Seleção ao lado da primeira-dama Flavia Souza, familiares e milhares de poaenses que vestiram verde e amarelo para torcer juntos pelo Brasil. O clima de união e confraternização tomou conta da Praça de Eventos desde a abertura dos portões, com apresentações musicais, ambiente temático junino, espaços instagramáveis, praça de alimentação, feira de artesanato, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, além de brinquedos infláveis para as crianças.



No momento do gol brasileiro, a Praça de Eventos viveu o ponto alto da noite. O grito de gol da torcida poanese e foi acompanhado por uma queima de fogos especialmente preparada para celebrar o primeiro gol da Seleção na competição, tornando a experiência ainda mais marcante para os torcedores.



O prefeito Saulo Souza destacou a importância do evento para a cidade e para as famílias poaenses. “Foi uma noite iluminada e histórica para Poá. Nossa Praça de Eventos mais uma vez demonstrou sua vocação para receber grandes acontecimentos e reunir as famílias da nossa cidade. Preparamos cada detalhe com muito carinho para que todos, principalmente as nossas crianças, pudessem viver essa experiência inédita de acompanhar uma Copa do Mundo em um mega telão de 50 metros quadrados, com atrações gratuitas, ambiente junino, segurança, conforto e muita diversão.”



Segundo ele ver milhares de poaenses reunidos, vibrando pelo Brasil e celebrando em família foi emocionante e ficará para sempre na história do município. “E essa grande festa está apenas começando. Seguiremos torcendo juntos para que a Seleção alcance o tão sonhado hexa, porque aqui em Poá temos, sem dúvida, uma das melhores torcidas do Brasil”, finalizou o prefeito.



Próximos jogos



A Copa Junina Poá 2026 continua nos próximos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo. A segunda partida será nesta sexta-feira (19/06), no confronto entre Brasil e Haiti, com abertura dos portões às 18h30. Já na próxima quarta-feira (24/06), os torcedores poderão acompanhar Brasil x Escócia, com abertura dos portões às 16 horas.



A entrada é gratuita e a expectativa da Prefeitura é de que milhares de pessoas voltem a ocupar a Praça de Eventos para apoiar a Seleção Brasileira.