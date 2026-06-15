Exposição no Centro Cultural Moriconi traz 416 obras de alunos do Profart

O Centro Cultural Francisco Moriconi, localizado na rua Benjamin Constant, 682, na região central de Suzano, recebe até o dia 30 de junho (terça-feira) uma exposição especial com 416 obras produzidas por alunos do Programa de Formação Artística (Profart).

A mostra foi aberta oficialmente durante evento na última sexta-feira (12/06), com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti; e da coordenadora do Profart, Alessandra Dunia. Interessados podem conferir os trabalhos gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

A exposição reúne pinturas em tela, desenhos, graffiti, artesanatos e fotografias feitos pelos alunos durante atividades no primeiro semestre deste ano. Além de apresentar ao público o resultado do processo de aprendizado, a iniciativa valoriza os participantes e reforça a importância dos espaços culturais como ambientes de formação, convivência e incentivo à produção artística no município.

Atualmente, o Profart atende mais de 3,5 mil alunos e oferece 13 oficinas em diferentes linguagens, incluindo desenho, pintura, artesanato, fotografia e coral. As atividades contribuem para o desenvolvimento da criatividade, da expressão individual e do contato da população com diferentes manifestações culturais.

Os interessados em participar do programa podem procurar, até agosto, o centro cultural mais próximo de sua residência para consultar a disponibilidade de vagas remanescentes. Outras informações podem ser obtidas pela central do Profart, por meio do telefone (11) 4746-4414.

O secretário José Luiz Spitti ressaltou que a mostra evidencia os resultados dos investimentos realizados na formação artística. “Cada obra apresentada representa um processo de aprendizado, dedicação e descoberta. A exposição valoriza nossos alunos e demonstra como o acesso à cultura pode estimular talentos, fortalecer vínculos e transformar a relação das pessoas com a cidade. Nosso compromisso é continuar ampliando as oportunidades de formação e expressão artística em Suzano”, afirmou o chefe da pasta de Cultura.

O prefeito parabenizou os participantes e destacou o papel do Profart na democratização do acesso às atividades culturais. “É motivo de muito orgulho acompanhar uma exposição com mais de 400 obras e perceber o envolvimento dos alunos com as atividades oferecidas pelo município. O Profart abre portas para crianças, jovens, adultos e idosos desenvolverem suas habilidades e terem contato com a arte. Seguiremos apoiando projetos que valorizem nossos talentos e levem cultura para diferentes regiões da cidade”, declarou Pedro Ishi.

Também prestigiaram a abertura na última sexta-feira o vice-prefeito Said Raful; o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o secretário municipal de Governo, Alex Santos; e o controlador-geral do Município, César Braga.