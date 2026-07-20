Portal Trampolim oferece 180 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos na região Metropolitana

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) abriu inscrições para 180 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP, disponível na plataforma Trampolim para a região metropolitana de São Paulo. As oportunidades são presenciais, com opções voltadas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam se recolocar ou se qualificar para novas oportunidades no mercado.

As inscrições já podem ser feitas pelo site www.trampolim.sp.gov.br e vão até o dia 2 de agosto. As aulas têm início previsto para 17 de agosto.



As formações contemplam áreas com alta demanda por mão de obra como logística, gestão, informática e administração. Ao todo, são oito opções de cursos gratuitos, com aulas realizadas pela manhã, tarde e noite.

As aulas são presenciais e promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT). Verifique os locais das aulas na plataforma no ato da inscrição.

Entre os cursos disponíveis estão:

Guarulhos (40 vagas): Gestão Financeira (NOVO EMPREGO – Manhã – 20 vagas), Auxiliar Administrativo (MEU PRIMEIRO EMPREGO – Manhã – 20 vagas).

Itaquaquecetuba (40 vagas): Gestão de Pessoas (NOVO EMPREGO – Manhã – 20 vagas), Logística (NOVO EMPREGO – Manhã – 20 vagas).

Santo André (40 vagas): Almoxarife (MEU PRIMEIRO EMPREGO – Manhã – 20 vagas), Auxiliar Administrativo (NOVO EMPREGO – Tarde – 20 vagas).

São Paulo (40 vagas): Auxiliar Administrativo (MEU PRIMEIRO EMPREGO – Tarde – 20 vagas), Gestão de Pessoas (NOVO EMPREGO – Noite – 20 vagas).

São Bernardo do Campo (20 vagas): Logística (NOVO EMPREGO – Manhã – 20 vagas).

Os cursos são ofertados nas modalidades Novo Emprego, com 860 vagas voltadas a jovens e adultos entre 25 e 59 anos que desejam se qualificar em uma outra área ou iniciar uma nova carreira, e Meu Primeiro Emprego, com 830 vagas direcionadas a jovens de 16 a 24 anos que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

A definição dos cursos considera as demandas regionais por qualificação profissional, com foco na conexão entre formação e empregabilidade.

Como se inscrever

Para participar, basta acessar o site www.trampolim.sp.gov.br, fazer login com a conta gov.br e escolher o curso desejado. Podem se inscrever candidatos alfabetizados, domiciliados no Estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.

Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda.

Os candidatos selecionados receberão por e-mail as informações sobre a turma, incluindo o local das aulas presenciais. Em todos os cursos será necessária a confirmação da matrícula diretamente na unidade. Para receber o certificado, o aluno deve ter frequência mínima de 75% nas atividades.

Serviço:

Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP

Formato: presencial

Inscrições: até 2 de agosto

Início das aulas: 17 de agosto

Site: www.trampolim.sp.gov.br