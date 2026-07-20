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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Articulação Regional

Rodrigo Ashiuchi visita Araraquara e reforça diálogo na região central do Estado

Pré-candidato a deputado estadual percorreu o município e se reuniu com lideranças da cidade, incluindo o prefeito Dr. Lapena

20 julho 2026 - 14h19Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Araraquara recebeu, na última sexta-feira (17/07), a visita do pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi, que cumpriu uma agenda voltada ao diálogo com lideranças locais e à vistoria de áreas que poderão receber importantes melhorias. Ao lado do vereador Cristiano da Silva (PL), o Cris, e do presidente municipal do Partido Liberal (PL) e chefe de gabinete da prefeitura local, Pedro Monteiro, Ashiuchi conheceu diferentes pontos estratégicos da cidade e se reuniu com o prefeito Luís Cláudio Lapena (PL).

Entre os locais visitados estiveram a área inativada do aeroporto, no Jardim Dumont, que apresenta potencial para novos projetos; a região do Jardim Iguatemi, onde está sendo planejado pelo vereador Cris um novo espaço de lazer e esporte na área da atual pista de skate; e a Praça do Cecap, que poderá receber ações de zeladoria, revitalização e a conclusão do palco já existente.

A agenda também incluiu uma reunião na sede do Partido Liberal e um encontro institucional com o prefeito de Araraquara, Dr. Lapena, oportunidade em que foram debatidos os principais desafios do município e possíveis iniciativas para fortalecer o desenvolvimento local.

Encerrando a programação, Ashiuchi participou de uma ação de incentivo ao vôlei ao lado de lideranças. Durante a atividade, destacou a experiência de Suzano (SP), reconhecida nacionalmente como a Capital do Vôlei, e ressaltou que o intercâmbio entre municípios é fundamental para ampliar oportunidades aos jovens por meio do esporte.

Para o presidente do PL de Araraquara, Pedro Monteiro, a visita representa um importante momento de aproximação. "Rodrigo tem uma trajetória marcada por resultados concretos na gestão pública, tanto no Alto Tietê quanto em São Paulo. Sua presença fortalece Araraquara e demonstra o compromisso de construir soluções em parceria com os municípios".

O vereador Cris também destacou a importância de apresentar projetos e necessidades da cidade. "Receber o Rodrigo é uma oportunidade de mostrar o potencial de Araraquara e aproximar um líder que conhece a administração pública, tem experiência e pode contribuir para que nossas demandas ganhem ainda mais força", comentou.

Já o prefeito Dr. Lapena ressaltou o valor do diálogo entre gestores. "A troca de experiências com quem tem uma trajetória reconhecida fortalece os municípios. Rodrigo conhece os desafios das cidades e esse diálogo é importante para ampliar caminhos de desenvolvimento para toda a nossa região".

Ao final da agenda, Rodrigo Ashiuchi reforçou que conhecer de perto a realidade dos municípios é essencial para construir soluções efetivas. "É sempre importante ouvir quem vive a cidade e trocar experiências sobre projetos que possam transformar espaços. Agradeço ao Cris e ao Pedrinho pela parceria, assim como ao prefeito Dr. Lapena, por compartilharem os desafios e as perspectivas para Araraquara e região", disse.

Rodrigo Ashiuchi é pré-candidato a deputado estadual e tem uma trajetória consolidada com mais de 20 anos de atuação na vida pública. Foi prefeito de Suzano por oito anos consecutivos (2017-2024) e encerrou o mandato com 93,7% de aprovação popular. Presidiu o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) por três mandatos; foi vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, que reúne 39 municípios; e no último ano chefiou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo.

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