Investimentos em turismo somam mais de R$ 14,7 mi no Alto Tietê

Com mais de R$ 14,7 milhões em investimentos públicos e privados anunciados ou previstos, os municípios do Alto Tietê têm reforçado as apostas no Turismo. Os valores reúnem recursos destinados à infraestrutura, realização de eventos e criação de novos produtos turísticos, além de aportes da iniciativa privada. Os dados são das prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Guararema.



Além dos investimentos, as cidades vêm estruturando roteiros culturais, religiosos e de natureza, fortalecendo eventos tradicionais e ampliando a capacidade de receber visitantes. Parques, igrejas, centros históricos e atrações ligadas ao turismo rural e ecológico fazem parte da estratégia regional para impulsionar a economia e atrair novos visitantes.



Em Suzano, a administração municipal informa que o investimento no setor é feito por meio de recursos dos governos estadual e federal, via repasses feitos diretamente dos respectivos poderes Executivos ou por emenda parlamentar, além de verbas do próprio Tesouro municipal, que será definido após a votação e aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA).



Além disso, em agosto de 2025 a cidade recebeu o título de Município de Interesse Turístico. Após o título, a Prefeitura passou a avançar em novas frentes, como a definição de roteiros culturais, religiosos e esportivos, e a discussão sobre a “Rota das Intercessoras”, integrada ao “Projeto Caminho da Fé Alto Tietê”. Também foi firmado, em junho de 2025, convênio com a Universidade de São Paulo para atualização do Plano Diretor de Turismo, sem custos ao município.



Na parte da hotelaria, Suzano possui o hotel Imperial Center, localizado no centro da cidade, e o hotel do Parque Magic City, com 264 quartos, além de outros 64 quartos de pousadas instaladas no complexo do parque. Ainda há outros dois hotéis em construção que deverão ser entregues nos próximos anos, que também estarão localizados na malha central.



Hoje, entre os principais atrativos turísticos de Suzano, podem ser destacados o Parque Municipal Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o Parque do Mirante, a Igreja do Baruel, a Igreja Matriz de São Sebastião, o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, os templos budistas, entre outros.



A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos destaca que o município possui potencial para o desenvolvimento do turismo, especialmente no segmento de eventos. Entre as iniciativas já consolidadas estão o Carnaval, a Festa da Uva e o Festival Hip Hop, que, segundo a administração municipal, atraem visitantes e contribuem para movimentar a economia local. Entre os principais atrativos turísticos da cidade, estão o Castelo Zenker, o Parque Municipal Nosso Recanto, a Igreja do Tanquinho e a Igreja Matriz Nossa Senhora da Paz, espaços que ajudam a preservar a história e a identidade da cidade. Em relação à expansão do setor, a Prefeitura afirma que está desenvolvendo um novo produto turístico, com lançamento previsto até o final de 2026, com o objetivo de valorizar os atrativos locais e fomentar a atividade turística.



Em Mogi, a Prefeitura informa que vem ampliando os investimentos em infraestrutura turística como parte da estratégia de fortalecimento do setor. Entre as ações está a realização de obras e melhorias no Pico do Urubu, um dos principais atrativos da cidade, com investimento de R$ 457,4 mil.



Segundo a administração municipal, a cidade também deverá receber aproximadamente R$ 600 mil por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo para implantação de novos projetos de infraestrutura turística. Os recursos fazem parte da política estadual de apoio aos MITs. Os principais pontos turísticos de Mogi são o Pico do Urubu, o Parque Centenário da Imigração Japonesa, o distrito de Sabaúna, as Igrejas da Ordem do Carmo e a Catedral de Sant’Ana.



Já em Guararema, a Prefeitura ressalta que o reconhecimento como Estância Turística, conquistado em 2025, consolida um trabalho realizado ao longo de décadas para fortalecer sua vocação turística. Com o novo status, a cidade passa a receber cerca de R$ 2,5 milhões anuais para investimentos específicos no setor.



De acordo com a administração municipal, os recursos serão destinados à infraestrutura turística e à qualificação contínua do destino. Além disso, a Prefeitura afirma manter investimentos permanentes na preservação dos espaços públicos, manutenção dos atrativos, realização de eventos, fortalecimento dos equipamentos culturais e melhorias na infraestrutura urbana.



Entre as ações para impulsionar o setor, está a realização de eventos ao longo de todo o ano, investimentos em divulgação turística, ampliação do atendimento aos visitantes e fortalecimento dos Centros de Atendimento ao Turista. A Prefeitura informa ainda que a rede hoteleira atende tanto o lazer quanto o de eventos e negócios.



Entre os principais atrativos turísticos de Guararema estão o Recanto do Américo (Pau D’Alho); a Vila de Luís Carlos; o Parque Municipal da Pedra Montada; o Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino; a Ilha Grande; a Igreja Nossa Senhora da Escada, o Museu Estação Ferroviária Guararema; o Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”; e o Parque do Lago "Professora Aurea Maria Camargo Ramos".



Em Itaquaquecetuba, a administração municipal informa que o orçamento da Secretaria Municipal de Turismo para 2026 é de R$ 1,21 milhão. Além disso, a administração estima que os investimentos da iniciativa privada no setor ultrapassem R$ 10 milhões.



Segundo a Prefeitura, devido às limitações orçamentárias, boa parte das ações voltadas ao desenvolvimento turístico ocorre por meio de parcerias com a iniciativa privada. A administração municipal informa ainda que a cidade conta com oito hotéis em funcionamento, além de outras modalidades de hospedagem. Entre os principais atrativos turísticos apontados pela Prefeitura estão o Parque Ecológico Mário do Canto, a Igreja Nossa Senhora D’Ajuda, o Largo Monumental da Vila São Carlos, a feira gastronômica da Vila São Carlos, o Museu da Cachaça, além de pesqueiros, restaurantes e equipamentos esportivos espalhados pelo município.