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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Região

Prefeitura de Ferraz realiza mutirão gratuito de castração de cães e gatos de 24 a 26 de julho

Ação reforça as políticas públicas de bem-estar animal, prevenção de doenças e guarda responsável no município

20 julho 2026 - 15h47Por de Ferraz
Mutirão gratuito de castração de cães e gatos ocorre do dia 24 a 26 de julhoMutirão gratuito de castração de cães e gatos ocorre do dia 24 a 26 de julho - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará entre os dias 24 e 26 de julho, mais uma edição do mutirão gratuito de castração de cães e gatos sem raça definida. Esta iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população ao serviço, contribuir para o controle populacional dos animais e fortalecer as ações permanentes de promoção da saúde e proteção animal desenvolvidas no município.

Ao longo dos três dias, os atendimentos serão realizados em diferentes regiões da cidade. Na sexta-feira (24), a ação ocorrerá na Rua Borba Gato, altura do número 105, no Jardim Rosana. No sábado (25), o mutirão será realizado no Parque Municipal Nosso Recanto, na Avenida Lourenço Paganucci, nº 1.133, no Jardim Ferrazense. Já no domingo (26), os procedimentos serão realizados na Rua Itororós, altura do número 315, na Vila Santo Antônio.

"Poderão participar do mutirão tutores maiores de 18 anos, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência em Ferraz de Vasconcelos em nome do responsável ou acompanhado de declaração de residência. Serão atendidos cães e gatos, machos e fêmeas, sem raça definida, dentro da faixa etária estabelecida pelo programa. Para as fêmeas, a idade permitida é de 6 meses a 6 anos, enquanto os machos deverão ter entre 6 meses e 7 anos",  destaca o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Squizato.

Orientações sobre o Dia da Castração

Os atendimentos serão organizados por espécie. Os cães serão recebidos das 8h às 12h e os gatos das 12h30 às 17h. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, respeitando o limite de vagas disponíveis para cada dia de ação.

Para garantir a segurança do procedimento cirúrgico, os cães deverão permanecer em jejum absoluto de água e ração por oito horas antes da cirurgia, enquanto os gatos deverão cumprir jejum de seis horas. Em casos de doenças pré-existentes, uso contínuo de medicamentos ou qualquer sintoma apresentado no dia do procedimento, o tutor deverá comunicar imediatamente à equipe responsável.

Além disto, os animais deverão ser conduzidos aos locais de atendimento devidamente acondicionados em guia ou caixa de transporte, conforme a espécie. Após a cirurgia, os responsáveis receberão orientações detalhadas sobre os cuidados pós-operatórios, administração de medicamentos e acompanhamento necessário durante o período de recuperação. Entre as recomendações estão a manutenção do pet em ambiente limpo, seguro e tranquilo, além da utilização da proteção adequada para evitar o contato com os pontos cirúrgicos.

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