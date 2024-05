Alesp celebra 150 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) realizou ontem, dia 23, uma sessão solene para comemorar os 150 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O evento, conduzido pelo presidente da Alesp, deputado estadual André do Prado, contou com a entrega do Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, atual presidente do TJSP. Também foram homenageados os ex-presidentes do tribunal, Roberto Antonio Vallim Bellocchi, Ivan Ricardo Garisio Sartori, José Renato Nalini, Paulo Dimas Mascaretti, Geraldo Pinheiro Franco e Ricardo Mair Anafe.

Desde sua fundação em 3 de fevereiro de 1874, o TJSP tem desempenhado um papel crucial na promoção e manutenção da justiça no Estado de São Paulo. A instituição evoluiu ao longo dos anos, adotando inovações que modernizaram o sistema judiciário, tornando-o mais acessível e eficiente para a população.

O evento destacou a evolução do TJSP, desde seu início em um pequeno imóvel na Rua Boa Vista até os mais de 700 prédios atualmente em funcionamento no Estado, incluindo o icônico Palácio da Justiça. O tribunal também foi pioneiro na transformação dos processos em papel para os 100% digitais e na expansão de sete magistrados iniciais para os atuais 360 desembargadores. Com 42 mil pessoas entre magistrados e servidores, o TJSP é hoje o maior tribunal de justiça do mundo.

“A trajetória do TJSP é marcada pela busca incessante da excelência e pelo compromisso com a justiça. Este evento celebra não apenas o passado glorioso, mas também um futuro promissor,” afirmou o deputado estadual André do Prado. “É uma honra estar presente nesta celebração e reconhecer o trabalho incansável dos magistrados e servidores que constroem, dia após dia, um sistema judiciário mais justo e acessível para todos,” completou.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, representando o governador Tarcísio de Freitas; Artur Cesar Beretta da Silveira, atual vice-presidente do TJSP; Francisco Eduardo Loureiro, corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo; Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, procurador-Geral de Justiça; Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP); Renato Martins Costa, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP); Drª Patrícia Vanzolini, presidente da OAB-SP; além dos deputados estaduais, prefeitos, vereadores, secretários municipais, magistrados, servidores do TJSP, advogados e demais presentes.