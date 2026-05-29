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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Região

GPA apreende dez filhotes de lagartos de origem asiática

Animais eram transportados por motorista de aplicativo, que suspeitou do conteúdo das embalagens e levou os répteis até a sede do grupamento

29 maio 2026 - 16h35Por De Suzano
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Crimes Ambientais (Dicma), em Mogi das Cruzes.A ocorrência foi registrada na Delegacia de Crimes Ambientais (Dicma), em Mogi das Cruzes. - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) apreendeu na última terça-feira (27/05) dez filhotes de lagartos de origem asiática, da espécie leopard gecko, conhecida popularmente como lagartixa-leopardo, após um motorista de aplicativo entregar os animais até a sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, no bairro Jardim Lincoln.

O caso veio à tona após o próprio motorista desconfiar do conteúdo do pacote que transportava. Ao abrir a embalagem e visualizar os répteis, ele se dirigiu até a GCM para entregar os animais. Nativos do Oriente Médio, a espécie só pode ser criada e comercializada por instituições autorizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

De acordo com o GPA, os animais teriam sido entregues ao motorista num posto de combustíveis dentro da cidade, acondicionados em embalagens plásticas individuais e com destino ao município de São Vicente, no litoral paulista.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Crimes Ambientais (Dicma), em Mogi das Cruzes. Após a apresentação, os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres do Estado de São Paulo (Cetras – SP).

“A colaboração de todos é fundamental para que a Guarda Civil Municipal possa agir o mais rápido possível. Agradecemos ao motorista que trouxe os répteis para nós com segurança e incentivamos aos demais moradores de Suzano a fazerem o mesmo ao presenciarem uma irregularidade sendo cometida”, declarou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.

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