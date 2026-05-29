Ferraz lança Campanha do Agasalho 2026 com o tema "Doar é a moda da estação"

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, realizou nesta sexta-feira (29) o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2026, que neste ano traz o tema “Doar é a moda da estação”. A iniciativa tem como objetivo mobilizar a população para arrecadar roupas, cobertores e itens de inverno destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O evento aconteceu com a presença de autoridades municipais e federais, representantes do Poder Legislativo, comerciantes, servidores públicos e convidados, que também contribuíram simbolicamente com as primeiras doações da campanha.

A ação busca incentivar a solidariedade entre os ferrazenses e ampliar o atendimento às pessoas que enfrentam dificuldades durante os períodos de frio intenso. Entre os itens que podem ser doados estão blusas de frio, calças, meias, cachecóis, toucas, cobertores e demais peças de inverno, desde que estejam em boas condições de uso.

As caixas de arrecadação serão distribuídas em diversos pontos da cidade, incluindo Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), supermercados, comércios parceiros e equipamentos públicos, facilitando o acesso da população interessada em colaborar.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, reforçou a importância da conscientização no momento da doação e destacou o cuidado necessário com as peças arrecadadas.

“A gente não gosta de receber nada rasgado, então precisamos ter essa consciência também na hora de doar. Tenho certeza de que os ferrazenses são solidários e entendem a importância de separar peças em bom estado, com carinho e respeito por quem vai receber”, destacou.

A Campanha do Agasalho é uma das principais ações solidárias promovidas anualmente pelo município e reforça o compromisso da administração municipal com o acolhimento e o cuidado às famílias que mais precisam.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos convida toda a população a participar da campanha e transformar solidariedade em acolhimento neste inverno.