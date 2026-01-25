Alto Tietê atinge 15 bombas de combustíveis antifraudes

Juntas, as cidades de Itaquaquecetuba, Poá, Arujá e Guararema contam com 15 bombas de combustíveis com tecnologia antifraude. A localização das bombas é possível através do sistema do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), que permite verificar as bombas de combustíveis que passaram por processo de fiscalização e certificação.

Desde seu lançamento, em abril deste ano, a plataforma atingiu mais de 60 mil acessos na página www.ipem.sp.gov.br/bombasegura. “O número de acessos em pouco tempo demonstra a importância da plataforma como um aliado essencial no combate às fraudes em postos de combustíveis, mostra o interesse da população na localização por informação, garantindo transparência e segurança ao consumidor e a integridade das empresas que cumprem as normas”, comentou o superintendente do Ipem-SP, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior.

Segundo o Ipem-SP, a ferramenta permite que a população consulte quais postos de combustíveis possuem bombas medidoras certificadas pelo Regulamento Técnico Metrológico nº 227/2022 no Inmetro. Essa tecnologia impede alterações indevidas na quantidade de combustível entregue ao consumidor.

Na região, são três bombas em dois postos de Arujá; seis bombas em um posto de Guararema; cinco bombas em um posto de Poá; e uma bomba em um posto de Itaquá.

O consumidor pode acessar o sistema inédito no site www.ipem.sp.gov.br/bombasegura, inserir a cidade e identificar qual posto de combustíveis já tem a nova bomba medidora antifraudes. O painel de postos com bombas certificadas e mais seguras será atualizado constantemente pelo Ipem-SP com informações sobre como identificar o instrumento.